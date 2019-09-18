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18:05 18 سبتمبر/ أيلول 2019
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    مصرف لبنان المركزي في بيروت

    وزير المالية اللبناني: الضغط على اقتصادنا كبير والنمو عاد إلى الصفر

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
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    قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، إن لبنان سيبدأ "قريبا جدا" إجراءات لإصدار سندات بالعملة الأجنبية بنحو ملياري دولار.

    جبيل علم لبنان
    © Sputnik . Ekatrina Shesnokova
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    عرض وزير المالية اللبناني، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، مشروع موازنة 2020، وقال "إن موازنة 2020 لا يوجد فيها أي ضريبة جديدة لأن الناس لم تعد تحتمل، وعمل الدولة يجب أن يستمر ويجب أن يكون هناك متابعة للقوانين والمراسيم المكملة للموازنة العامة، ونحن مستمرون بنفس النهج الذي اعتمد في موازنة الـ 2019 لتخفيض نسبة العجز، أو على الأقل المحافظة على ما تحقق، من دون أن نبالغ في تقدير تخفيض النفقات والعمل على تأمين موارد إضافية"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

    وأضاف الوزير:

    "لذلك الأرقام التي عرضت في موازنة 2020 هي واقعية، على أن لا يكون هناك حشو وإضافات في الموازنة، كي تمر بسلاسة في مجلس النواب ولكي لا نفتح المجال للطعن فيها امام المجلس الدستوري".

    وشدد خليل على "إننا (الحكومة اللبنانية) انطلقنا من وضع أن الضغط على اقتصادنا كبير والنمو عاد إلى الصفر أن لم يكن سلبيا، وهذا ما زاد الضغط على مصرف لبنان بتأمين العملات الصعبة، فضلا عن أن تراكم العجز أثر على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي، ونحن أخذنا كل هذه الأمور بعين الاعتبار في موازنة الـ 2019 التي كانت موضع تقدير من الجهات الدولية".

    وأضاف الوزير "إننا سننطلق من نسبة العجز الحالي وسنحاول المحافظة عليه في موازنة 2020. أما في موضوع الواردات فلدينا مشكلة لتأخر صدور المراسيم لتحصيل الرسوم، فخسرنا من واردات هذه المواد في الـ 2019، واليوم هناك انعطافة في موازنة 2020".

    وكشف خليل أن التوجه هو "أن نصل إلى مرحلة يحصل فيها توازن في النفقات والواردات، وهو طموحنا الذي سنعمل على تحقيقه، على أن تكون الاستدانة من اليوم فصاعدا حصرا للانفاق الاستثماري".

    وفي أبريل/ نيسان، قال خليل إن الحكومة تجري استعدادات لإصدار سندات بالعملة الأجنبية في نطاق من 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار لتمويل حاجات الحكومة. وقال الأسبوع الماضي إن لبنان يدرس خيار إصدار دين جديد لدفع إلتزامات ديونه للعام الحالي.

    وقال خليل "لبنان ملتزم بسداد التزاماته وهو يقوم بذلك بالعملات كافة ولم نتأخر يوما عن أداء التزاماتنا ولو لساعة واحدة".

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