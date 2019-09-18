"أنصار الله" تعلن انطلاق طائراتها التي استهدفت السعودية من 3 مواقع... وتعرض صورا لأول مرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول، أن انطلاق طائراتها المسيرة، التي استهدفت السعودية انطلقت من 3 مواقع.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، إن الطائرات المسيرة، التي استهدفت السعودية انطلقت من 3 مواقع مختلفة.

كما عرض المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية صورا تعرض لأول مرة لمعامل بقيق وخريص التابعة لأرامكو قبل استهدافها.

وأوضح أن تلك الصور التقطت من قبل طائرات الاستطلاع قبل العملية، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي، حاول نشر صور مفبركة لما بعد العملية في إطار محاولاته للتقليل من شأنها.

وقال يحيى سريع: "وصلت قواتنا لمستوى عال من الكفاءة والقدرة في كافة المستويات، وتستطيع قواتنا صناعة وإنتاج العديد من الطائرات المسيرة خلال وقت قياسي".

وأردف "عملية توازن الردع الثانية تعتبر خير مثال على ما وصلت إليه قواتنا من قدرات في مستوى التخطيط والتنفيذ".

وأشار إلى أن العملية سبقها رصد استخباراتي دقيق، من ضمنه الحصول على صور من داخل المواقع المستهدفة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله "نؤكد لكم اليوم أن الدمار، الذي لحق بالمنشآت المستهدفة أكبر بكثير مما تم الإعتراف به".

وتابع "الحريق استمر لعدة ساعات، ولم تتمكن الجهات المختصة في دولة العدوان السيطرة عليه فهل من المعقول أن تكون الأضرار، كما يحاول الأمريكي تصوير ذلك".

تفاصيل الطائرات

أما عن أنواع الطائرات المسيرة التي نفذت العملية، قال يحيى سريع إن "العملية نفذت بأنواع عدة من الطائرات المسيرة، منها طائرات سيكشف عنها اليوم ولأول مرة".

وأضاف "هناك طائرات تعمل بمحركات نفاثة وعادية انطلقت من ثلاث نقاط أساسية، بحسب المدى والمسار ومن جهات مختلفة بحسب مكان الهدف".

وتابع "النقطة الأولى انطلقت منها طائرات من نوع قاصف من الجيل الثالث، والتي تصل الى مدى بعيد، نكشف عنها لأول مرة وقد استخدمت من قبل".

واستمر " النقطة الثانية انطلقت منها طائرات صماد3، والتي يبلغ مداها ما بين 1500- 1700 كيلو".

وقال "النقطة الثالثة انطلقت منها طائرات ذات محركات نفاثة، وتم استخدامها من قبل وسوف نكشف عنها لاحقا".

وأوضح "كما أن هناك طائرات لها رؤوس انشطارية، تحمل أربعة قنابل دقيقة في الإصابة"، مضيفا "كما تستطيع الطائرات بأنواعها التخفي والمناورة وتستطيع إصابة الهدف من عدة زوايا".

وأشار إلى أنه تم استخدام طائرات أخرى للتمويه والتشويش على المضادات السعودية، لتتمكن الطائرات الأساسية من الوصول الى الهدف.

وكانت وزارة الدفاع السعودية، قد أعلنت أن الهجوم وقع عليها بـ"18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز".

قال العقيد الركن، تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، إن التحقيقات الخاصة بالهجمات على معملي أرامكو، أظهرت إطلاق 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.

وأشار إلى أن هناك 3 صواريخ كروز لم تصب أهدافها في الهجوم على معملي أرامكو.

وعرض العقيد ركن، تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، صورا تقول إنها تابعة لبقايا طائرات من دون طيار "إيرانية" الصنع، من نوع "دلتا وينغ"، والتي تعتبرها الرياض "دليلا" على تورط طهران في هجمات أرامكو.

وأوضح المالكي أن الهجوم لم ينطلق من اليمن، مضيفا "رغم محاولات إيران الكبيرة جعلها تظهر كذلك".

وأردف "الهجوم الذي تعرضنا له كان هجوما على المجتمع الدولي".

وأكّد المتحدث على قدرة المملكة العربية السعودية على الدفاع عن أراضيها، لافتاً أنّ "الهجوم لم ضد المملكة العربية ولا ضد أرامكو ولكنه كان هجوما على المجتمع الدولي محاولة متعمدة لتعطيل الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة".

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".

​وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الأربعاء، ستكشف من خلاله أدلة تؤكد تورط إيران في الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتي شركة أرامكو في السعودية، وفقا للتلفزيون السعودي الرسمي.