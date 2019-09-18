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    قوات الجيش الإيراني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني، خارج طهران، إيران، الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.

    وزير الدفاع الإيراني يرد على اتهامات تورط بلاده في "هجوم أرامكو"

    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    العالم العربي
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    قال وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي، إن جماعة "أنصار الله" نفذت الهجوم على المنشآت النفطية "بوسائلها الخاصة".

    ورفض الوزير الإيراني الاتهامات الموجهة لبلاده بخصوص الهجمات على المنشأتين النفطيتين في السعودية، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

    ورد خاتمي على ادعاءات واشنطن بأن الهجمات على "أرامكو" السعودية نفذت بصوارخ أطلقت من الأراضي الإيرانية.

    الهجمات على منشآت أرامكو، السعودية 14 سبتمبر 2019
    © REUTERS / SOCIAL MEDIA
    الأمم المتحدة توفد فريقا إلى السعودية للتحقيق في هجمات "أرامكو"

    وأكد أن جماعة "أنصار الله" سبق لها أن نفذت هجوما مماثلا قبل عامين استهدف مطارا في الإمارات بصواريخ مداها 1200 كم.

    وتابع:

    "المسألة واضحة للغاية، الهجوم يأتي في إطار الصراع بين البلدين، واليمنيون أعلنوا مسؤوليتهم عن العملية".

    وأضاف خاتمي "اليمن تعرض لهجمات مكثفة منذ سنوات، وتكبد خسائر كبيرة، وأهله في حصار، وهم من نفذوا العملية".

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح اليوم الأربعاء، أن الهجوم على إيران "أمر سهل"، بالنسبة للجيش الأمريكي.

    وأشار ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن تفكيره بشأن إيران لم يتغير كثيرا.

    وقال الرئيس الأمريكي "تفكيري في السابق بعدم توجيه الهجوم على إيران، كان من منطلق القوة، لأنه من السهل جدا توجيه هجوم على إيران".

    وتابع ترامب "أمريكا لم تعلم شيئا جديدا لم تكن تعرفه عن هجمات السعودية، وهي الآن تعرف كل ما حدث تقريبا".

    واستمر قائلا "لدينا الكثير من الخيارات للرد على إيران".

    وقال ترامب للصحفيين إنه سيقدم المزيد من التفاصيل خلال الـ48 ساعة المقبلة حول العقوبات الأمريكية المتزايدة.

    وأضاف "تفكيري عن إيران لم يتغير، لكني لن أتحدث عن خطواتي المقبلة بشأن طهران".

    واستمر "الخيار النهائي بعد الضربات التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية سيكون الحرب، لكن هناك خيارات أخرى".

    وكانت وزارة الدفاع السعودية، قد أعلنت أن الهجوم وقع عليها بـ"18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز".

    قال العقيد الركن، تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، إن التحقيقات الخاصة بالهجمات على معملي أرامكو، أظهرت إطلاق 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.

    تركي المالكي
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    الدفاع السعودية تنشر صورا تظهر "أسلحة إيرانية" في هجمات أرامكو

    وأشار إلى أن هناك 3 صواريخ كروز لم تصب أهدافها في الهجوم على معملي أرامكو.

    وعرض العقيد ركن، تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، صورا تقول إنها تابعة لبقايا طائرات من دون طيار "إيرانية" الصنع، من نوع "دلتا وينغ"، والتي تعتبرها الرياض "دليلا" على تورط طهران في هجمات أرامكو.

    وأوضح المالكي أن الهجوم لم ينطلق من اليمن، مضيفا "رغم محاولات إيران الكبيرة جعلها تظهر كذلك".

    وأردف "الهجوم الذي تعرضنا له كان هجوما على المجتمع الدولي".

    وأكّد المتحدث على قدرة المملكة العربية السعودية على الدفاع عن أراضيها، لافتاً أنّ "الهجوم لم ضد المملكة العربية ولا ضد أرامكو ولكنه كان هجوما على المجتمع الدولي محاولة متعمدة لتعطيل الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة".

    وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

    انظر أيضا:

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