الحوثي عن رفع الكويت حالة الاستعداد القتالي: هل أصاب الأمير مكروه؟

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، أمس الأربعاء على إعلان الجيش الكويتي رفع درجة الاستعداد القتالي، وسط توتر تشهده المنطقة عقب استهداف لمنشأت شركة "أرمكو" السعودية.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "رفعت وزارة الدفاع الكويتية الدرجة القتالية والاستعداد إلى رقم 1. هل أصاب سمو الأمير مكروه لا سمح الله" مضيفا: "وهذه الإجراءات من أجل ترتيب البيت من الداخل مثلا؟، إنَ غدا لناظره قَريب".

عاجل| رفعت وزارة الدفاع الكويتية الدرجة القتالية والاستعداد إلى رقم 1.



هل اصاب سمو الامير

مكروه

لاسمح الله

وهذه الاجراءت

من أجل ترتيب البيت من الداخل مثلا ؟

إنَّ غَداً لناظرهِ قَريبُ — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 18, 2019

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت أمس الأربعاء رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش "ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة".

وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا الاعلان يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيه ومياهه واجوائه من أي أخطار محتملة وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والامنية في الدولة.

وأوضح البيان أن الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوقوف على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية، مشيرا إلى أن رئاسة الاركان تهيب "بعدم الالتفات لاي معلومات او شائعات يتم تداولها من أي مصدر واستقائها من مصادرها الرسمية".

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".