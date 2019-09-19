إطلاق صافرات الإنذار في عدة مدن سعودية... ماذا يحدث داخل العاصمة

أعلنت المديرية أنها ستطلق اليوم الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي للمملكة، تجربة لصافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات "الدرعية – الخرج – الدلم".
الدفاع المدني يطلق #تجربة_صافرات_الإنذار في مدينة #الرياض ومحافظات #الدرعية #الخرج #الدلم في تمام الساعة الـ 1 ظهرًا من يوم غدٍ الخميس. pic.twitter.com/pnxFdCvLSq— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 18, 2019
وقال المقدم محمد الحمادي، المتحدث الرسمي في مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض إن هذه التجربة مجدولة مسبقا.
وأوضح أن الهدف منها التأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.
🔴تنويه🔴— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 19, 2019
بعد ساعة من الآن سيتم تجربة صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات (#الدرعية – #الخرج – #الدلم).#تجربة_صافرات_الإنذار
وقبل أيام من بدء موسم الحج الماضي طبقت قوات الدفاع المدني السعودية فرضية حريق وتصاعد أدخنة كثيفة في محطة القطار "منى3".
وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، تمكن الدفاع المدني خلال الفرضية من تطبيق خطة الإسناد بين المناطق بالمشعر ومباشرة أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وتنفيذ إجراءات الحماية المدنية "الإخلاء ـ الإخلاء الطبي ـ الإسناد الآلي البشري ـ إعادة الأوضاع".
نفذت قوات الدفاع المدني بالحج تجربة فرضية بمشعر منى عبارة عن— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 5, 2019
" حريق و تدافع بين الحجاج في محطة قطار المشاعر ".#العالم_في_قلب_المملكة#حج_1440 pic.twitter.com/5zMHqJ9QGu
وتقول مديرية الدفاع المدني على موقعها الإلكتروني إن رسالتها العمل بحرفية لتحقيق سلامة الأرواح والممتلكات وحمايتها من المخاطر في وقت السلم وفي حالات الكوارث والحروب والحد من الخسائر ونشر ثقافة الوعي الوقائي بكوادر مؤهلة وتجهيزات مواكبة وشراكة وتعاون مثمر.
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