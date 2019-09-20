للمرة الثانية... هيئة تونسية تمكن القروي من المشاركة في المناظرات الرئاسية

وافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على طلب التلفزة التونسية تمكين المرشح نبيل القروي من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات الرئاسية.

ووفقا لجريدة "الصباح" التونسية، فإن الهيئة سمحت للقروي بالمشاركة في المناظرات الخاصة بالدور من الانتخابات الرئاسية سواء بالحضور في استوديوهاتها أو التسجيل والبث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها.

وأضافت الصحيفة أنه بناء على هذه الموافقة، راسلت التلفزة التونسية كلا من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.

كما أتبعت التلفزة في طلبها المسارين الإداري والقضائي، حيث تم تكليف محاميها بطلب الإسراع في النظر في القضية.

وكانت المحكمة الادارية بتونس قد أعلنت، أمس، تلقيها ستة طعون في النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي تم إجراؤها الأحد الماضي 15 تشرين الأول /أكتوبر الجاري. وقد قدم هذه الطعون كل من المرشحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي جلول ويوسف الشاهد وحاتم بولبيار.

يذكر أن نتالئج الانتخابات الرئاسية التونسية في دورها الأول، أظهرت فوز كل من المترشح الحر قيس سعيد ورئيس حزب "قلب تونس" إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي ينتظر إجراؤها في الـ13 أكتوبر المقبل.