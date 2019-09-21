رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر، عبد القادر بن قرينة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

القاهرة- سبوتنيك وقال ابن قرينة، في مؤتمر صحفي صباح اليوم السبت "أعلن أمامكم اليوم تقدمي للترشح لرئاسة الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي المقرر بإذن الله تعالى ثم بعزم المخلصين يوم 12 ديسمبر 2019".

وأضاف ابن قرينة "عزمت على هذا الترشح استكمال ما بدأه شعبنا العظيم في الحراك، ولأحدث القطيعة مع الاستبداد والفساد، ولأعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته".

وكان الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح دعا الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 12ديسمبر/ كانون أول.

وقبل أيام، أعلن رشيق خودير، القيادي في حزب "السلام" الجزائري الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية.