تجدد الاشتباكات بمحوري الخلاطات واليرموك جنوبي طرابلس

تجددت الاشتباكات، السبت، بين قوات حكومة "الوفاق" ونظيرتها التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، في محوري الخلاطات واليرموك جنوبي العاصمة طرابلس بعد هدوء استمر أكثر من أسبوع.

وفي تصريح للأناضول، قال المتحدث باسم عملية "بركان الغضب" التابعة للوفاق، مصطفى المجعي، إن الاشتباكات تجددت بعدما حاولت قوات حفتر التقدم باتجاه معسكر اليرموك.

وأضاف المجعي أن قوات"الوفاق" لا تزال تحافظ على جميع تمركزاتها، غير أنها تكبدت ثلاثة قتلى حتى ظهر السبت.

وأشار المتحدث إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، حتى ساعات ما بعد الظهيرة، وأن تعزيزات لقوات "الوفاق" وصلت المكان لصد هجوم قوات حفتر.

وبدأت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي.