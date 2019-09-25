وكالة: "أرامكو" تفاجئ الجميع وتتجاوز محنتها في فترة قصيرة

قالت ثلاثة مصادر مطلعة على عمليات شركة أرامكو إن "السعودية استعادت طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميا بعد هجمات 14 سبتمبر/ أيلول على اثنتين من منشآتها النفطية".

وقالت المصادر لـ"رويترز" إن "إنتاج النفط الخام السعودي من حقل خريص يبلغ الآن 1.3 مليون برميل يوميا، وحوالي 4.9 مليون برميل من حقل بقيق حاليا".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وتسببت الهجمات باشتعال حرائق كبيرة ووقوع أضرار جسيمة، مما أدى إلى خفض إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم (السعودية) إلى النصف، بوقف 5.7 مليون برميل يوميا من صادراتها.

وعرضت السعودية بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.