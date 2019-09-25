ولي عهد أبوظبي: رحلة رائد الفضاء الإماراتي إنجاز تاريخي

أشاد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، الذي انطلق، مساء اليوم الأربعاء، إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز"، برفقة رائدي فضاء من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة؛ معتبرا هذا الحدث إنجازا تاريخيا للإمارات وشبابها، وخطوة طموحة نحو المستقبل.

القاهرة – سبوتنيك. وكتب ابن زايد في تغريدة بموقع "تويتر"، "تابعت بكل فخر واعتزاز صعود ابن الإمارات هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية... حدث يرسخ ثقتنا في شبابنا الذين يحملون راية الوطن .. خطوة تاريخية تعزز طموحاتنا الواعدة نحو المستقبل ..ندعو الله عز وجل لهزاع بالتوفيق في مهمته والعودة سالما إلى الوطن".

وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، في تغريدة بهذه المناسبة، "دولة الإمارات ترسّخ اليوم مكانتها بين صنّاع المستقبل .. إنجاز جديد في مسيرة النجاح الإماراتية نهديه لقادتنا، ونضعه في خدمة وطننا وأمّتِنا والعالم من حولنا".

وأضاف أن "هزاع المنصوري شاب إماراتي يجسّد الأمل العربي في غد أفضل .. وإنجارات الإمارات ستبقى منارة تضيء الطريق نحو تحقيق هذا الأمل".

من جهته اعتبر مركز محمد بن راشد للفضاء الحدث "إنجازا رفع اسم وعلم الإمارات عالياً ليحلق في الفضاء".

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "انطلق الرائد الإماراتي بحمد الله على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس، وانتهت الآن المرحلة الثالثة من عملية الانطلاق؛ وهو في طريقه إلى محطة الفضاء الدولية".

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على حسابه في "تويتر"، "ونحن نحتفل بكل فخر برائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري وإنجازات دولة الخير والعز تتوالى، تهانينا لقادتنا روادنا أصحاب الطموح والهمة، مبروك يا إماراتنا ومن إنجاز إلى إنجاز.

وانطلقت من قاعدة باكونور الروسية في كازاخستان، اليوم الأربعاء، رحلة المركبة الفضائية "سويوز إم إس 15" إلى المحطة الفضائية الدولية، وعلى متنها رواد فضاء من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة ودولة الإمارات.

وسيجري المنصوري 16 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، وذلك ضمن برنامج "الإمارات لرواد الفضاء"، الذي يشرف عليه مركز محمد بن راشد للفضاء، أول برنامج في المنطقة العربية يعمل على إعداد كوادر وطنية تُشارك في رحلات الفضاء، وتساعد في تحسين حياة البشر على سطح الأرض.

جدير بالذكر أن العلاقات الإماراتية – الروسية تشهد نمواً وازدهاراً في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، ومن ضمنها القطاع الفضائي؛ إذ تم في حزيران/يونيو 2018، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

وتُتوج الإمارات وروسيا تعاونهما بإرسال أول رائد فضاء إماراتي، ضمن بعثة ثلاثية، تضم كذلك رائدي فضاء من روسيا والولايات المتحدة على متن المركبة "سويوز".

وهزاع المنصوري (36 عاما)، حاصــل علــى بكالوريــوس فــي علــوم الطيـران مـن كليــة خليفــة بــن زايــد الجويــة، وضابط طيار عسكري، لديه خبرة تزيد على 14عاماً في الطيران الحربي.

وتدرب رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، منذ نحو عام، في مركز يوري غاغارين بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو.