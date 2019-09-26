الداخلية المصرية للمواطنين: حافظوا على النظام العام

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين، الالتزام بما تفرضه قواعد الحفاظ على النظام العام والقانون.

وذكرت وزارة الداخلية، أنها ستتصدى لأية محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

يتبع...