أرامكو تستقطب صناديق ثروة سيادية لتقييم طرحها الأول عند 2 تريليون دولار

أفادت مصادر بأن "أرامكو" السعودية، المملوكة للدولة، خاطبت جهاز أبوظبي للاستثمار، وجي.آي.سي بسنغافورة وصناديق ثروة سيادية أخرى للاستثمار في الشق المحلي لإدراج الشركة النفطية العملاقة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق تقييمها المستهدف عند تريليوني دولار.

وأضافت المصادر لـ"رويترز" أنه بعد محادثات أولية في الأشهر الماضية بين السعودية وحكومات في الخليج وآسيا، بدأت الاتصالات مع صناديق الثروة السيادية لتلك الدول من خلال بنوك جرى تعيينها لإدارة الطرح العام الأولي المزمع لأرامكو.

وقال أحد المصادر إنه يتم ترتيب اجتماع في أكتوبر/ تشرين الأول بين إدارة أرامكو وطاقم من جهاز أبوظبي للاستثمار، ثالث أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.

وأكد مصدر ثان مخاطبة جهاز أبوظبي للاستثمار، بينما قال مصدران آخران إنه تم التواصل مع صندوق جي.آي.سي السنغافوري أيضا.

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة على عمليات شركة أرامكو قد قالت إن "السعودية استعادت طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميا بعد هجمات 14 سبتمبر/ أيلول على اثنتين من منشآتها النفطية".

وقالت المصادر لـ"رويترز" إن "إنتاج النفط الخام السعودي من حقل خريص يبلغ الآن 1.3 مليون برميل يوميا، وحوالي 4.9 مليون برميل من حقل بقيق حاليا".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.