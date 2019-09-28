نصر الله: معرفة حزب الله بالداخل الإسرائيلي تمثل نقطة قوة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن معرفة الحزب الجيدة بالداخل الإسرائيلي تمثل نقطة قوة.

وأشار نصر الله إلى أنهم "يقرأون بشكل دائم إسرائيل وعقلها وثقافتها وتقاليدها وعاداتها ونقاط قوتها ونقاط ضعفها وتطوراتها وأحداثها".

وتابع، في لقاء مع مجلة "مسير" الإيرانية، إن "الحزب يحصل على المعلومات اللازمة التي يحتاج إليها في أي حرب مقبلة أو عمل إسرائيلي يمكن أن يقوم به العدو".

وذكر أن "الحزب يواكب كل الأحداث في كيان العدو الإسرائيلي، وتطورات ما يجري لديهم"، لافتا إلى أهمية متابعة هذه المعلومات بإجراء عمليات تقييم وتحقيق ودراسة لها وأخذ استنتاجات منها.

وأضاف "نحن نعلم كيف يفكرون وماذا يحبون وماذا يكرهون وبماذا يتأثرون وما هي الانقسامات القائمة والخلافات السياسية والخلافات الحزبية والخلافات الدينية الموجودة عندهم، وتقييم القيادات السياسية والعسكرية"، قائلا: "هذا كلّه نواكبه ومتوفّر لدينا".

ولفت إلى أن المعلومات التي بحوزتهم تعطيهم قدرة كبيرة جدا ومهمة في كيفية التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهته بالأساليب المختلفة.

وعن مستجدات الوضع في جنوب لبنان، قال نصر الله "العدو الآن في موقع الدفاع. دائما كنا في موقع الدفاع، الآن نحن في موقع الهجوم، نحن نهددهم بأننا سندخل إلى فلسطين المحتلة".