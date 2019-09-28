السعودية... خبر سار لمن يرغب بأداء العمرة من جميع دول العالم

أعلنت الهيئة العليا للسياحة السعودية، وبالتزامن مع يوم السياحة العالمي، البدء بمنحِ التأشيرةِ السياحيةِ لجميع الراغبين في زيارةِ مناطق المملكة من جميع دول العالم، عبر مكاتب الممثليات في الخارج، وإلكترونيا بلا اشتراطات، لـ 49 جنسية، من أوروبا وآسيا وأمريكا.

ووفقا للهيئة، أصبح بمقدور الراغبين في زيارة واكتشاف معالم السعودية لغرض السياحة القدوم في أي وقت على مدار العام.

وبحسب ما أفاد موقع قناة "العربية"، قال رئيس الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، إن "المملكة تحتفل بفتح تأشيرات السياحة لجميع الزائرين من شتى أنحاء العالم، ونتطلع لأن تكون السياحة مصدر دخل رئيسيا وماكينة لخلق الوظائف لكثير من السعوديين".

وأضاف الخطيب أن "أهم مميزات التأشيرة السياحية السعودية، إمكانية الاستفادة منها في أداء فريضة العمرة ودون الحاجة لمرافق بالنسبة للنساء، في غير موسم الحج، وعدم الحاجة لكفيل كما هو معمول به في تأشيرات العمل الأخرى".

وأوضح أن "التأشيرة السياحية لا تستثني أي سائح لأسباب الدين أو المعتقد، وبإمكان السائح القيام بزيارات متعددة خلال عام، على أن لا تزيد مدة الزيارةِ عن 90 يوما".

ووفقا لاستراتيجية السياحة الوطنية ستستقبل المملكة 100 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، في مقابل نحو 41 مليون في الوقت الراهن.

وستكون المملكة بحلول 2030 واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، بعائدات تصل إلى 10% بدلا من 3% من إجمالي الدخل القومي حاليا، فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع إلى مليون وستمائة ألف وظيفة مقابل 600 ألف وظيفة حاليا.