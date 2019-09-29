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23:40 29 سبتمبر/ أيلول 2019
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع الرئيس دونالد ترامب خلال مأدبة فطور عمل على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان

    ملك السعودية وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا

    © AP Photo / Susan Walsh
    العالم العربي
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    بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع في جزر مولوكو.

    زلزال قوي يضرب إندونسيا
    © REUTERS / WEUL ARTAFELLA
    زلزال قوي يضرب إندونسيا ولا مخاطر من تسونامي
    وقال الملك في البرقية: "علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في جزر مولوكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

    كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس جوكو ويدودو.

    وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع في جزر مولوكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

    وقالت وكالة علوم فيزياء الأرض في إندونيسيا، الخميس، إن زلزالا بقوة 6.8 درجة ضرب جزيرة سيرام التابعة لإقليم مالوكو في شرق البلاد.

    وأضافت الوكالة، أنه لا توجد مخاطر من موجات مد (تسونامي) جراء الهزة لكن متحدثا باسمها، قال "إن المحتمل حدوث أضرار ببعض الأبنية".

    وقال مسؤولو الكوارث في الوكالة، إن الزلزال الذي وقع في الصباح الباكر، بلغت قوته 6.8 درجة  على مقياس ريختر، وشعر به في بلدات مثل إمبون وكيراتو، مما أيقظ بعض السكان، وفقال لرويترز.

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    الكلمات الدلالية:
    إندونيسا, السعودية, الملك سلمان, بن سلمان
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