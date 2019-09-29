ملك السعودية وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس جوكو ويدودو.
وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع في جزر مولوكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".
Initial reports of damage after strong quake hits eastern Indonesia; no word on casualties https://t.co/r7kYsqkdkQ pic.twitter.com/dpO5zYAvvT— BNO News (@BNONews) September 26, 2019
وقالت وكالة علوم فيزياء الأرض في إندونيسيا، الخميس، إن زلزالا بقوة 6.8 درجة ضرب جزيرة سيرام التابعة لإقليم مالوكو في شرق البلاد.
وأضافت الوكالة، أنه لا توجد مخاطر من موجات مد (تسونامي) جراء الهزة لكن متحدثا باسمها، قال "إن المحتمل حدوث أضرار ببعض الأبنية".
وقال مسؤولو الكوارث في الوكالة، إن الزلزال الذي وقع في الصباح الباكر، بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، وشعر به في بلدات مثل إمبون وكيراتو، مما أيقظ بعض السكان، وفقال لرويترز.
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