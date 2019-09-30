التحالف يرد على فيديو "أنصار الله" حول استهداف قوات سعودية

جدد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية في اليمن، الاتهام لجماعة "أنصار الله" بعدم الالتزام باتفاق ستوكهولم.

وقال المالكي إن الجماعة تواصل تهديدها للسلم الدولي، كما أن الحل السياسي في اليمن يبدأ مع قبولها بقرار الأمم المتحدة 2216.

وأضاف، بحسب قناة "العربية"، "ميليشيات الحوثي تواصل استخدام الحديدة لإطلاق الصواريخ الباليستية"، مؤكدا أنها تستعمل المناطق السكنية منصة لإطلاق الصواريخ.

وأوضح أن "ميليشيات الحوثي تطلق الصواريخ الباليستية من عمران وصنعاء وصعدة".

وتابع "كافة المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني، سواء البرية أو الجوية أو البحرية، تعمل بكافة إمكانياتها، مضيفا "الدول في التحالف تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين".

كما تحدث المالكي عن قيام قوات التحالف بإفشال "محاولة حوثية ضد وحدات من الجيش الوطني اليمني".

وعرض العقيد المالكي، عمليات أمنية لاستهداف ومهاجمة عناصر مقاتلة إرهابية وعربة نقل أسلحة حوثية في محافظة صعدة.

وقال المالكي إن "ميليشيات الحوثي استخدمت تكتيك الدفع بأمواج بشرية من المقاتلين".

وردا على سؤال حول نشر جماعة "أنصار الله" فيديو مؤخرا حول استهداف قوات سعودية، قال المالكي "لا نرد على إعلام الميليشيات الحوثية وتضليله للرأي العام الدولي والإقليمي".

وأضاف "إعلام الميليشيات خرج بمسرحية مؤخرا أطلق فيها ادعاءات مضللة".