مقتدى الصدر يوجه رسالة للحكومة العراقية بشأن مظاهرات بغداد

وقال الصدر في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر"، "على الرئاسات الثلاث فتح تحقيق عادل بما حدث اليوم في ساحة التحرير".
على الرئاسات الثلاث فتح تحقيق عادل بما حدث اليوم في ساحة التحرير— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) October 1, 2019
مقتدى الصدر
استخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في بغداد، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بعدما احتشد آلاف العراقيين احتجاجا على البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات.
وحاول المتظاهرون، الذين بلغت أعدادهم نحو ثلاثة آلاف، عبور جسر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.
🛑 #بغداد قمع المتظاهرين pic.twitter.com/VCoR89TiDK— Firas W. Alsarray ⭕️ (@firasalsarrai) October 1, 2019
وأكد شهود عيان أن هناك توافقا تاما بين المتظاهرين على الاستمرار والاعتصام في ساحة التحرير وعدم العودة إلى منازلهم حتى تحقيق النصر على "الفساد والفاسدين"، وأن هناك الآلاف من المتظاهرين يدخلون إلى الساحة وأن الحشد الأمني الذي كان متواجدا في الساحة تلاشى مع توافد الجماهير وترك المكان.
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