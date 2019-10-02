بسبب ثاني أقوى إعصار في العالم... السعودية تحذر مواطنيها في سيئول

وجهت سفارة السعودية في كوريا الجنوبية، تحذيرا لمواطنيها المتواجدين في البلاد من إعصار "ميتاج"، الذي يمر اليوم الأربعاء، بالمناطق الساحلية الكورية.

وأهابت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بالمواطنين السعوديين باتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بتعاليم السلامة، بعد التحذيرات الرسمية التي أطلقتها سيول من الإعصار.

نظرًا للتحذيرات الرسمية من إعصار #Mitag والذي يمر اليوم الأربعاء بالمناطق الساحلية الكورية، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على:

821089626999+

متمنية السلامة للجميع🇸🇦🇰🇷 — السفارة في سيئول (@KSAembassyKorea) October 2, 2019

كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها سريعا حال حدوث أي طارئ لاتخاذ اللازم.

وأغلقت تايوان الأسواق المالية وأمرت بإغلاق المدارس، يوم الإثنين الماضي، مع اقتراب إعصار من ساحلها الشمال الشرقي بينما ألغت شركات الطيران أكثر من 150 رحلة في ظل تحذيرات من سيول ورياح عاتية.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار "ميتاج"، الذي يصنفه مكتب الأرصاد في تايوان بأنه في ثاني أقوى فئة من الأعاصير، من ساحل مقاطعة يلان مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 162 كم في الساعة.

Typhoon Mitag could make landfall in NE Taiwan - We hope that everyone in Taipei stays safe during this significant strike of typhoon Mitag today and tomorrow. https://t.co/5y6YSXxR3N pic.twitter.com/Wezy0rqdH2 — AMS-Composites (@AMSCompositeC) September 30, 2019

وأصدر المكتب تحذيرات من الرياح والأمطار لمنطقة تايبه الكبرى وميناء كيلونج شمالي البلاد ومقاطعات شمالية.

ووضع نحو 1200 جندي في حالة تأهب في ظل مخاوف من الفيضانات واشتداد العاصفة. وفقا لـ "رويترز".