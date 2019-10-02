سياسي كردي يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة ما يجري في الجزيرة السورية

أكد مصدر كردي لـ"سبوتنيك" أن ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) نفذت مداهمات لبعض المنازل في الجزيرة السورية.

لتوضيح ملابسات هذه المداهمات استضافت إذاعة " سبوتنيك" السياسي الكردي السوري ريزان حدو، الذي قال بهذا الصدد: "إن المداهمات نفذت في بعض المناطق لارتباط أشخاص بالمخابرات التركية، وفي مناطق أخرى كالحسكة لوجود أوكار وخلايا لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)، وهناك مناطق تعرضت لمداهمات من قبل الشرطة العسكرية بغرض جمع الشباب المتخلف عما يعرف بقانون الدفاع الذاتي".

أما بخصوص الاحتجاجات فأضاف حدو "أنها متنقلة وزادت من وتيرتها بالتزامن مع التهديدات التركية لتنفيذ عملية شرق الفرات، وتم بحث هذا الموضوع خلال عدة اجتماعات حصلت بين وجهاء العشائر وقوى التحالف الدولي وقدموا لهم عدة مطالب أولها عدم وصول إمدادات النفط إلى الحكومة السورية وكذلك منع أي تنسيق بين الجيش السوري و"قسد"، إضافة إلى دعوة قوى التحالف لتقديم الدعم لهم وحمايتهم في تلك المناطق ضد الجيش السوري، فضلا عن احتجاجات ضد "قسد" بشأن التجنيد الإجباري واحتجاجات على ممارسات بعض عناصر الشرطة".

وأعرب حدو عن أمله في أن تحل هذه المشاكل بجلوس "قسد" مع الحكومة السورية حول طاولة حوار واحدة وبحث جميع الملفات العالقة وبجدية وشفافية.