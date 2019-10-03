بوتين يدعو إيران والسعودية إلى عدم استخدام سوريا كجسر مواجهة

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إيران والمملكة العربية السعودية إلى عدم استخدام سوريا كجسر مواجهة مع دول المنطقة الأخرى.

وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى فالداي للحوار، اليوم الخميس: "المواجهة بين أكبر دول المنطقة وأكثرها نفوذا، وهذه المواجهة لا يمكن أن لا تؤثر على الوضع في هذه المنطقة من العالم، بما في ذلك الوضع في سوريا".

وأشار بوتين إلى أن القيادتين السعودية والإيرانية يريدان الخير والسلام للشعب السوري".

وتابع قائلا، "ندعو كلا منهما إلى الانطلاق من هذه المبدأ والقيام بكل ما يمكن لعدم اسخدام الأراضي السورية كجسر للصراع بينهما".

وتمنى بوتين: أن "يكون هناك إمكانية للتعاون بدل المواجهة"، مضيفا أن "دوافع أخرى تحفز على تغيير الوضع الحالي في العلاقات بين السعودية وإيران، والانتقال من المواجهة إلى التعاون".

وأوضح أن السعودية وإيران "يواجهان في أحيان كثيرة تحديات مشتركة، تتمثل في التطرف والإرهاب"، لافتا إلى أن لديهما أهدافا مشتركة تتعلق بالتنمية".

وأكد بوتين على أن "روسيا يمكنها فقط أن تساهم في الجهود لتجاوز الخلافات بينهما، لكن القرار في ذلك يعود إلى السعودية وإيران".