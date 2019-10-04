العراق... اتصالات مع ممثلي المظاهرات واتفاق على تلبية المطالب المشروعة

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، عن إجراء اتصالات مع مجموعة مؤثرة من ممثلي التظاهرات في بغداد والديوانية والنجف وذي قار، مشيرا أن ثمة اتفاق على تلبية المطالب المشروعة.

بغداد - سبوتنيك. جاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء "نجري الآن اتصالات مع مجموعة مؤثرة من ممثلي التظاهرات في بغداد وهناك اتفاق على تلبية المطالب المشروعة".

وأضاف المكتب أن "اتصالات مع بعض ممثلي التظاهرات في الديوانية والنجف وذي قار تسفر عن نتائج تتعلق بتلبية مطالبهم المشروعة".

هذا أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن مقتل منتسبين اثنين من القوات الأمنية العراقية ومواطنين اثنين في ساحة الطيران ومجمع النخيل بنيران قناصين مجهولين.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أشارت إلى حالات قنص من بعض المناطق أدت إلى إصابة بعض المتظاهرين والقوات الأمنية لخلق الفتنة. مؤكدة على أن القوات العراقية ملتزمة بقواعد الاشتباك الخاص بمكافحة الشغب وعدم استخدام الرصاص الحي.

وكان مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن عدد القتلى في مظاهرات العراق قد ارتفع إلى 50 شخصاً وعدد الإصابات الكلي 1936. وأن عدد المعتقلين وصل إلى 454 شخصاً، بينما بلغ عدد المفرج عنهم 287 شخصا.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق من اليوم، أنه تم الاتفاق مع مجلس القضاء على إطلاق سراح المعتقلين ممن لم يرتكب جرائم جنائية، مؤكداً أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولة اختطاف الاحتجاجات وتضييع مطالبها المشروعة.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

وبحسب محللين سياسيين، السبب الرئيسي للحراك الجاري في العراق هو إحساس الشباب بالإحباط بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها بعمل تغييرات جذرية في حياة العراقيين.