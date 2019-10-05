المتحدث باسم "قسد": لن نتردد في تحويل أي هجوم تركي إلى حرب شاملة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها لن تتردد في تحويل أي هجوم تركي غير مبرر لحرب شاملة على الحدود بأكملها.

القاهرة - سبوتنيك . وقال الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي في تغريدة عبر "تويتر" صباح اليوم السبت "قسد ملتزمة بالآلية الإطارية الأمنية التي تتخذ خطوات لازمة لإرساء الاستقرار في المنطقة".

وأضاف بالي بعد ساعات من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه شن عملية عسكرية في شرق الفرات "لن نتردد في تحويل أي هجوم تركي غير مبرر لحرب شاملة على الحدود بأكملها للدفاع عن أنفسنا وشعبنا".

وتهدد أنقرة بشكل متكرر بشنّ عملية في شرق الفرات، وكذلك في منبج السورية، ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إحدى فصائل قوات سوريا الديمقراطية، التي تصنفها ككيان إرهابي، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك.

وتوصلت أنقرة وواشنطن في مطلع آب/ أغسطس الماضي، إلى اتفاق حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا. ووفقا لوزارة الدفاع التركية "وافقت تركيا والولايات المتحدة على إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة ومنطقة آمنة لها في شمال سوريا".