قيادي بـ "أنصار الله": لا نراهن على صحوة ضمير محمد بن سلمان ومحمد بن زايد

نصح قيادي بأنصار الله، اليوم السبت، المملكة العربية السعودية، بعدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك.

وقال عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، محمد البخيتي، إن "على الإمارات مواكبة حركتها العسكرية بمواقفها السياسية بشأن الانسحاب من اليمن"، مضيفا أن "قواعد الاشتباك لن تتغير".، بحسب تصريحاته لتلفزيون "الميادين".

كما أوضح "البخيتي" أن "أنصار الله لن تقبل بأي طرح من قبيل وقف السعودية جزئيا لغاراتها مقابل وقف كامل لاطلاق النار من قبلنا".

كذلك أكد أن استخدام ميناء المخا عسكريا هو أمر مخالف للقوانين الدولية، مشيرا إلى أن التحركات الإماراتية تؤكد للجميع أن المستهدف هو اليمن بأكمله.

واعتبر محمد البخيتي، أن وصول 100 مدرعة ومدافع لنقلها إلى تعز هو خطوة إماراتية "خاطئة"، مضيفا أن الإمارات تسعى إلى تثبيت وجودها في تعز وهذا يتعارض مع إعلانها عن الانسحاب من اليمن.

وتابع قائلا "لا نراهن على صحوة ضمير محمد بن سلمان أو محمد بن زايد بل نراهن على صمودنا".

ولفت البخيتي إلى أن "كل الخطوات الإماراتية تجري بإشراف أمريكي وقواعد الاشتباك لن تتغير".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.