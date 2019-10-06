تونس... مكاتب الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين لاختيار نواب البرلمان

فتحت مكاتب الاقتراع التونسية، في الثامنة من صباح اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، التي تجرى في27 دائرة انتخابية بكافة محافظات البلاد بعد انطلاقها الجمعة بالدوائر الانتخابية في الخارج.

ويتنافس في الانتخابات التشريعية 15 ألف و737 مرشحا على 217 مقعدا في البرلمان ضمن ألف و572 قائمة موزعة بين قائمات حزبية وائتلافية وأخرى مستقلة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.

جدير بالذكر أن 254 مركز اقتراع موزعين على خمس محافظات حدودية هي القصرين وقفصة وجندوبة وسيدي بوزيد والكاف، تفتح اليوم بشكل استثنائي عند العاشرة صباحا على أن تغلق أبواب تلك المراكز عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي وذلك لدواع أمنية.

وكانت الحملة الانتخابية للتشريعية قد انطلقت يوم 14 سبتمبر/ أيلول الماضي بالتزامن مع يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة في دورتها الأولى، وتواصلت على امتداد 21 يوما.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول على أن يكون التصريح بالنتائج النهائيّة يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، وفق الرزنامة الرسمية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.