لافروف يصل إلى أربيل في إطار زيارته للعراق

موسكو - سبوتنيك. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، في أربيل، مع قيادة كردستان العراق، في زيارة هي الأولى على الإطلاق إلى الإقليم.
وكان لافروف، قد وصل اليوم الإثنين في أول زيارة رسمية له للعراق منذ خمس سنوات.
🇷🇺🇮🇶 С.В.Лавров встретился с Президентом Ирака Б.Салехом#Россия #Ирак #Дипломатия #БлижнийВосток #Лавров #МИД pic.twitter.com/Ky4mmyWJnq— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 7, 2019
وعقب محادثات مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، أعرب وزير الخارجية الروسي، عن ارتياح بلاده لإنجاز تشكيل الحكومة في العراق، وكذلك انتخاب قيادة إقليمية في منطقة الحكم الذاتي الكردي، مشيرا إلى التحسن في تطبيع العلاقات بين بغداد وأربيل.
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