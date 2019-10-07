لافروف يصل إلى أربيل في إطار زيارته للعراق

موسكو - سبوتنيك. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، في أربيل، مع قيادة كردستان العراق، في زيارة هي الأولى على الإطلاق إلى الإقليم.

وكان لافروف، قد وصل اليوم الإثنين في أول زيارة رسمية له للعراق منذ خمس سنوات.

وعقب محادثات مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، أعرب وزير الخارجية الروسي، عن ارتياح بلاده لإنجاز تشكيل الحكومة في العراق، وكذلك انتخاب قيادة إقليمية في منطقة الحكم الذاتي الكردي، مشيرا إلى التحسن في تطبيع العلاقات بين بغداد وأربيل.