لافروف ووزير الخارجية العراقي يبحثان التعاون في مجال الدفاع والطاقة

قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم إنه ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تكثيف التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والنفط والغاز.

وقال الحكيم عقب المحادثات: "تبادلنا وجهات النظر حول احتمالات زيادة التجارة بين روسيا والعراق وتكثيف الأنشطة الاستثمارية في قطاعات الدفاع والطاقة والنفط والغاز".

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لوزير الخارجية العراقي، تم خلال المفاوضات مناقشة التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى استثمارات الشركات الروسية التي تعمل بالفعل في العراق وعلى وجه الخصوص، في قطاع البنية التحتية.

ومن ناحيته، فقد أكد لافروف عقب المحادثات: "لدينا رأي مشترك حول الحاجة إلى تنفيذ قرارات اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي، التي وقعت في أبريل، وسننفذ أيضا العقود الحالية لتوريد المنتجات العسكرية الروسية للعراق".

وتربط العراق وروسيا منذ العهد السوفياتي علاقات وثيقة متميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري-التقني وإنتاج النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والري، بالإضافة إلى التعاون في مجال الثقافة والعلوم.