ترامب: حذرت أردوغان من إصابة أي جندي أمريكي وإلا ستكون مشكلة كبيرة

قال الرئيس الأمريكي دوناد ترامب إنه لم ينحاز لأي شخص في قراره بسحب القوات الأمريكية من من شمالي سوريا.

وحسب "رويترز" قال ترامب: "أبلغت أردوغان بألا يسمح بإصابة أي جندي أمريكي وأنه ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا حدث ذلك".

وشن سلاح الجو التركي غارة استهدفت مواقع "قوات حماية الشعب" الكردية في محافظة الحسكة السورية.

وبحسب مراسل سبوتنيك في سوريا، فإن "الطائرات التركية شنت غارة استهدفت فيها مقر القوات الكردية في تل طويل بمحيط مدينة المالكية في ريف الحسكة الشمال الشرقي".

وتابع: هناك خسائر بشرية ومادية كبيرة ضمن تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية".

وأشار المراسل إلى أن الغارات التركية على معبر "سماليكا" استهدفت على وجه التحديد قرية (خانيكا) المتاخمة للمعبر وأسفر القصف عن تدمير 80% من الجسرين اللذين يرتكز إليهما المعبر بين سوريا وإقليم كردستان العراق في ريف الحسكة الشمال الشرقي.

وقالت مصادر محلية لـ"سبوتنيك" إن "رتل آليات ومدرعات للجيش التركي يدخل من بوابة جرابلس باتجاه ريف منبج في ريف حلب الشرقي، تزامنا مع استنفار في صفوف قوات ما يعرف بـ"الجيش الوطني" المدعوم من قبل تركيا".