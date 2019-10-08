السلطات السورية تفرج عن المحامي المعارض محمد الصائغ

أفرجت السلطات السورية مساء اليوم الثلاثاء عن عضو هيئة التنسيق الوطنية المعارضة، المحامي محمد الصائغ.

دمشق - سبوتنيك. وأكد رئيس هيئة التنسيق حسن عبد العظيم لوكالة "سبوتنيك" قائلا: "السلطات السورية أفرجت عن عضو الهيئة المحامي محمد الصائغ الذي أوقفته في وقت سابق اليوم".