بوتين يجتمع بأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي لبحث التصعيد شمال شرقي سوريا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في سوريا على ضوء تأزم الوضع شمال شرقي البلاد.

وقال بيسكوف "المشاركون في الاجتماع ناقشوا بشكل مفصل الوضع في سوريا على ضوء التصعيد شمال شرقي البلاد".

وأوضح أنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن بدء عمل اللجنة الدستورية في سوريا، وتم التأكيد على أهمية تجنب أي أعمال تؤدي لعرقلة التسوية السلمية.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أنه تم كذلك خلال هذا اللقاء مناقشة عدد من القضايا الروسية الداخلية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أنه تم استكمال جميع الاستعدادات لبدء العملية العسكرية شمالي سوريا، كما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.

وقالت الوزارة في بيان على "تويتر"، "استكملنا جميع الاستعدادات اللازمة لعملية عسكرية محتملة شمال شرقي سوريا".

​وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إقامة المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، والتي عملت عليها بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة، ستسمح بإعادة 3 ملايين لاجئ سوري إلى هذه الأراضي، فيما شددت أنقرة مرارا على تصميمها إنجاز هذا العمل لوحدها حال تطلبت الضرورة.