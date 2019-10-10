مقتل 5 مدنيين بغارة شمال الرقة... وقصف مدفعي متبادل في ريفي حلب والحسكة

قتل 5 مدنيين وأصيب العشرات من العاملين لدى تنظيم "قسد" في غارة استهدفت قافلة سيارات وحافلات على طريق (تل أبيض/ الرقة) شمال المدينة.

قال مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الشرقية أن 5 مدنيين قتلوا وأصيب العشرات من الموظفين الذي يعملون لدى مؤسسات تنظيم "قسد" المدنية، في غارة لسلاح الجو التركي استهدفت قافلة سيارات وحافلات كانت تقلهم من مركز مدينة الرقة باتجاه مدينة تل أبيض شمال الرقة.

ويعمل تنظيم "قسد" على نقل المدنيين من موظفيه والمتعاقدين معه إلى مدينتي رأس العين شمال الحسكة وتل أبيض بريف الرقة الشمالي لضمهم إلى اعتصام ما يسمى "الدروع البشرية" في كلا المنطقتين.

وفي الأثناء، شنت قوات الاحتلال التركي والميليشيات الموالية لها قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة على أحياء مدينة الدرباسية الحدودية أقصى شمال ريف الحسكة، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين مسلحي "قسد" ومسلحي التنظيمات الموالية للجيش التركي في محيط البلدة.

وفي حلب، قال مراسل "سبوتنيك" أن تبادلا للقصف المدفعي والصاروخي يشهده في هذه الأثناء محيط مدينة "عين عرب" شمال شرق حلب ما بين مسحلي "قسد" والجيش التركي والموالين له، بالتزامن مع سقوط عدة قذائف مدفعية على بلدة تل رفعت شمال حلب، والتي تخضع لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية" ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف التنظيم والمدنيين وأضرار مادية.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني في "قسد" أن أحد مسلحي تنظيم "درع الفرات" الموالي للجيش التركي قتل وأصيب آخرون جراء قصف نفذته "الوحدات الكردية" على مدينة جرابلس ومحيط مدينة مارع شمال حلب.

كما استهدفت "قسد" مدينة أقجة قلعة التركية شمال مدينة تل أبيض السورية بقذائف مدفعية، ولا معلومات عن حجم الأضرار، كم وتم إسقاط طائرة استطلاع تركية.