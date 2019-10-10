تنسيق نوعي مستمر بين العراق وروسيا وسوريا وإيران لتدمير "داعش"

أكد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، اليوم الخميس، استمرار التنسيق في المركز الرباعي المشترك بين العراق، وروسيا، وسوريا، وإيران، في ملاحقة وتدمير فلول "داعش" الإرهابي.

أوضح رسول، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس، أن تبادل المعلومات في المركز الرباعي، مستمر، وبتنسيق عال، وأيضا هناك تبادل استخباري ما بين الدول الأربع.

وحول استفادة العراق، من تبادل المعلومات مع دول المركز المذكورة، لعمليات إرادة النصر بصفحتها السادسة المستمرة حاليا بعد إنطلاقها يوم السادس من أكتوبر الجاري، أخبرنا رسول، قائلا ً : إذا كانت هناك معلومات تفيدنا ممكن أن نستخدمها، لكن المركز مخصص للتنسيق، وتبادل المعلومات الاستخبارية، ما بين الدول الأربعة لمكافحة عصابات "داعش".

وأفاد الناطق بإسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، بإن التبادل المعلوماتي، والإستخباراتي في المركز الرباعي، أسهم مع الجانب السوري بالكثير من المعلومات التي أسفرت عن استهداف ناجح لأوكار "داعش" في الأراضي السورية.

يلفت إلى أن مركز تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب، بتبادل المعلومات بين العراق، وروسيا، وسوريا، وإيران، أعد وشكل في سبتمبر/ أيلول، عام 2015، أي بعد عام من سيطرة "داعش" الإرهابي، على مساحات واسعة من الأراضي العراقية، شمالا وغربا.

ومهمة المركز الذي تستضيفه بغداد، تتمثل في جمع وتبادل المعلومات في مجال مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بالإضافة إلى تحليل المعلومات حول الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، للمساهمة في الحرب ضد الإرهاب وتسليم المعلومات بشكل سريع إلى رؤساء هيئات الأركان في الدول المعنية.

وتمكن العراق، من القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، واقتلاعه من كامل الأراضي، وأخرها الوقعة على الحدود الدولية مع الجارة سوريا، في صحراء الأنبار التي تشكل ما يقارب 25 بالمئة من أرض البلاد.