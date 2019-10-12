وفد إعلامي روسي يزور منشآت نفط سعودية في منطقة بقيق

زار وفد من كبريات المؤسسات الإعلامية الروسية مواقع شركة أرامكو لتصفية النفط التي قصفت في الرابع عشر من أيلول/سبتمبر الماضي بطائرات مسيرة وصواريخ كروز.

بقيق- سبوتنيك. ونظم هذه الزيارة كل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي بالتعاون مع شركة أرامكو لاطلاع الإعلام الروسي على واقع الأمور من مصدرها.

وبدأت الزيارة بحقل خريص، وشرح فهد عبد الكريم، المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى أرامكو كيف كان والوضع بعد القصف والإجراءات التي اتخذتها الشركة وشاهد الصحافيون موقعين من أصل أربعة مواقع تم استهدافها، وأكد مسؤول أرامكو أن حجم إنتاج حقل خريص عاد إلى ما كان عليه قبل الهجوم وبلغ 1.45 مليون طن ان اعمال التصليح لم تنته ولا تزال مستمرة.

وتوجه الوفد الإعلامي الروسي بعد ذلك بواسطة حافلات شركة أرامكو وطائراتها إلى بقيق حيث تم استقبالهم بالقهوة العربية والتمر وشرح لهم المسؤولون عن الموقع الأوضاع في هذا الحقل بعد القصف حتى الآن، وثم قاموا لهم بجولة على ثلاث نقاط في مصانع التصفية تم استهدافها وكانت عمال الصيانة يعملون بمد وجد للانتهاء بأسرع وقت رغم أن مستويات الإنتاج عادت إلى مستواها. وفقا لتصريحات وزير الطاقة السعودي.

وقال أحد المسؤولين عن موقع بقيق، إن شركة أرامكو ستنهي أعمال التصليح والصيانة في هذا الحقل قريبا.

وتبنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف، منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

لكن الولايات المتحدة والسعودية اتهمتا إيران بتنفيذ الهجوم، فيما نفت طهران تلك المزاعم.

وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية ويقوم، منذ أكثر من 4 سنوات بعمليات ضد جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها لاستعادة مناطق سيطرت عليها في مناطق متفرقة من اليمن أهمها العاصمة صنعاء.

واستضافت أرامكو نهاية الشهر الماضي وفدًا من وسائل الإعلام المحلية ضم عددًا من رؤساء تحرير الصحف وقادة الرأي، حيث تم تنظيم برنامج زيارة لمقر الشركة الرئيس في الظهران، بالإضافة إلى مرافقها في بقيق. والتقى الوفد في ندوة نقاش خلال زيارته رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر وأعضاء الإدارة العليا للشركة.