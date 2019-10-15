ناطحات السحاب في الإمارات تضيء بصورة بوتين والعلم الروسي...فيديو وصور

يظهر في الصور على إحدى ناطحات السحاب الإماراتية يضيء علم روسيا ومن ثم صورة بوتين وكلمات الترحيب باللغة الروسية.

وتم تعليق أعلام روسيا على طريق بوتين وكذلك بدأت ناطحات السحاب تتزين بأعلام روسيا، احتفالا بزيارة الرئيس الورسي فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

#أبوظبي تضيء أبرز معالمها بألوان علم جمهورية روسيا الاتحادية احتفاءً بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.#الإمارات_ترحب_بالرئيس_بوتين pic.twitter.com/IA4eiCoujI — Abu Dhabi Government Media Office (@admediaoffice) October 14, 2019

وكان قد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيبحث الرئيس الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة لملفات إقليمية ودولية.

هبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار أبو ظبي الدولي قادمة من الرياض، وكان في استقباله ولي عهد الإمارة، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتوجه بوتين وآل نهيان من المطار إلى قصر الوطن الرئاسي، الذي يستضيف جلسة محادثات روسية إماراتية بمشاركة وفدين كبيرين من البلدين، ليتم عقد مباحثات ثنائية بين الرئيس الروسي وولي عهد أبو ظبي.