Widgets Magazine
تسجيل
02:06 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    محمد علي الحوثي

    الحوثي يكشف ماذا حل بلواء عسكري سوداني مشارك في حرب اليمن قال إنه اختفى بالكامل

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    كشف القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم الأربعاء، ما حدث للواء عسكري سوداني مشارك في حرب اليمن ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

    وأكد محمد علي الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله"، أن اللواء السوداني والمدعو "الرابع حزم" خرج نهائيا من الخدمة.

    وكشف رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله"، سبب خروج اللواء السوداني من الخدمة، مشيرا إلى أن قوات التحالف لم تستطع ترميم كتائب اللواء.

    وشدد الحوثي على أن اللواء الرابع حزم تم استبداله بلواء آخر يدعى "اللواء السادس حزم".

    وكتب الحوثي عبر حسابه بموقع تويتر قائلا، "اللواء الرابع حزم سوداني تم خروجه من الخدمة، ولم يستطيعوا ترميم كتائبه كما هو المعتاد في المعارك العسكرية، بل تم استبداله باللواء السادس حزم، كما تفيد المعلومات".

    وأضاف الحوثي، "ترى هل يعلم أهالي هؤلاء المجندين بمصير أبنائهم ممن جندوا في اللواء الرابع، وهل حصلوا على شفافية المعلومة بعدالتغيير الثوري".

    وتعد تلك المرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة التي يتحدث فيها الحوثي عن جنود الجيش السوداني المشاركين في الحرب اليمنية. حيث قدم الحوثي أمس الثلاثاء، عرضا للحكومة السودانية الجديدة، للتشاور بشأن أسرى من قواتها المشاركة ضمن عمليات التحالف العربي في اليمن.
    وقال الحوثي على حسابه في "تويتر": "لم يكن بغريب على الشعب السوداني الثائر موقفه الكبير للدفاع عن أحد أبنائه المعتقل بمصر قبل أسابيع، لكن لفت انتباهي أسر مجموعة اليوم التحقوا بمن سبقهم بمعارك تحالف العدوان في اليمن".

    وأضاف: "عدم الالتفات إلى هؤلاء وتركهم يتعرضون للأسر والقتل اليومي خطأ مع أننا حاضرون للتشاور مع الثوار السودانيين".

    ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس/ أذار 2015، ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن أنه مستعد لإرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن.

    وحسم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، نهاية يوليو / تموز الماضي أمر وجود القوات السودانية، التي تشارك ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الحرب على جماعة "أنصار الله" في اليمن.

    وأكد البرهان، في مقابلة مع التليفزيون السوداني، أن "قوات بلاده باقية في اليمن، مشيرا إلى أنها هناك بموجب اتفاقية مع التحالف السعودي الإماراتي".

    انظر أيضا:

    اليمن...القوات المشتركة تعلن إحباط محاولة تسلل للحوثيين شمال الضالع وسط البلاد
    الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم "الحوثيين" في صعدة
    الحكومة اليمنية: لم نتلق أي عرض بشأن تبادل أسرى مع الحوثيين
    ناطق القوات الجنوبية في اليمن: عملية الضالع كشفت التنسيق بين حزب الإصلاح و"الحوثيين"
    الحوثي يوجه طلبا للشعب السوداني
    الكلمات الدلالية:
    القوات السودانية, الحرب في اليمن, محمد علي الحوثي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروسية أليونا كوستورنايا خلال أدائها برنامجها الفني الحر للتزلج على الجليد في بطولة فينلانديا تروفي 2019 في مدينة إسبو، فنلندا
    سطوع نجمة روسية جديدة في التزلج على الجليد
    دموع التمساح الأمريكي على سوريا
    دموع التمساح الأمريكي على سوريا
    إنفوجرافيك - عملية نبع السلام العسكرية التركية في شمال سوريا
    خارطة عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في سوريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك