بالصور... استقبال ملكي للرئيس الفلسطيني في السعودية

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الرياض، اليوم الأربعاء، آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

القاهرة – سبوتنيك . وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جدد العاهل السعودي، خلال المباحثات الرسمية، موقف المملكة الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة منذ عام 1967.

بدوره، أعرب الرئيس عباس عن إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية على المنشآت النفطية السعودية، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب المملكة في تصديها ووقوفها في وجه الإرهاب الذي تتعرض له.

وأعرب عباس عن شكره وتقديره لمواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني على المستويات كافة، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا في مختلف محطاته النضالية.

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس دولة #فلسطين، ويجدد خلالها - أيده الله - ،التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.https://t.co/y6e6so9h7l#واس pic.twitter.com/XN1uPjTeve — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 16, 2019

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من المقرر أن يبحث عباس مع الملك سلمان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالخطوات السياسية المقبلة.

ويرافق الرئيس الفلسطيني في زيارته إلى السعودية، كلا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي؛ وسفير فلسطين لدى السعودية بسام الأغا.