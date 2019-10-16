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17:14 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الملك سلمان بن عبد العزيز

    بالصور... استقبال ملكي للرئيس الفلسطيني في السعودية

    © AFP 2019 / BANDAR AL-JALOUD
    العالم العربي
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    بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الرياض، اليوم الأربعاء، آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة، الرياض، السعودية 14 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Alexei Nikolskiy
    موسكو تعلق على أداء النشيد الوطني الروسي في السعودية
    القاهرة – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جدد العاهل السعودي، خلال المباحثات الرسمية، موقف المملكة الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة منذ عام 1967.

    بدوره، أعرب الرئيس عباس عن إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية على المنشآت النفطية السعودية، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب المملكة في تصديها ووقوفها في وجه الإرهاب الذي تتعرض له.

    وأعرب عباس عن شكره وتقديره لمواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني على المستويات كافة، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا في مختلف محطاته النضالية.

    ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من المقرر أن يبحث عباس مع الملك سلمان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالخطوات السياسية المقبلة.

    ويرافق الرئيس الفلسطيني في زيارته إلى السعودية، كلا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي؛ وسفير فلسطين لدى السعودية بسام الأغا.

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    الكلمات الدلالية:
    الملك سلمان, محمود عباس, فلسطين, السعودية
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