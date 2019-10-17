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12:58 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    ماذا لو فشل لقاء أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي حول الهجوم على سوريا؟

    © REUTERS / CEM OZDEL/TURKISH FOREIGN MINIST
    العالم العربي
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    الموضوع:
    عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا (13)
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    يدعو نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس تركيا، اليوم الخميس، لوقف هجومها على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، وذلك بعد يوم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات أشد على أنقرة بسبب العملية.

    © REUTERS / MICHELE TANTUSSI
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    وفجّر الهجوم الذي بدأته تركيا، قبل أسبوع، أزمة إنسانية جديدة في سوريا في ظل نزوح 160 ألف مدني، وأثار مخاوف أمنية تتعلق بآلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في سجون الأكراد، بالإضافة إلى أزمة سياسية يواجهها ترامب في الداخل، بحسب "رويترز".

    وواجه ترامب اتهامات بالتخلي عن المقاتلين الأكراد الذين كانوا شركاء واشنطن الرئيسيين في معركة إنهاء "الدولة" التي أعلنها تنظيم "داعش" في سوريا حين سحب القوات الأمريكية من على الحدود بينما بدأت تركيا هجومها في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول.

    ودافع ترامب عن الخطوة، أمس الأربعاء، ووصفها بأنها "عبقرية من الناحية الاستراتيجية".

    وعقب اتصال هاتفي مع أردوغان الذي رفض الدعوات لوقف إطلاق النار أو الوساطة، أوفد ترامب كبار مساعديه ومن بينهم بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى أنقرة لإجراء محادثات طارئة سعيا لإقناع تركيا بوقف الهجوم.

    ويجتمع بنس مع أردوغان نحو الساعة 1130 بتوقيت غرينتش بينما يتوقع أن يجري بومبيو ومسؤولون آخرون محادثات مع نظرائهم. واجتمع إبراهيم كالين وهو من كبار مساعدي أردوغان مع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين أمس الأربعاء وقال إنه أبلغه بموقف تركيا.

    وقال ترامب، أمس الأربعاء، إنه يعتقد أن بنس وترامب سيعقدان "اجتماعا ناجحا"، لكنه حذر من أنه سيفرض عقوبات "تدمر اقتصاد تركيا" في حالة فشل اللقاء.

    ويقول منتقدون إن العقوبات الأمريكية بسيطة جدا حتى الآن، وتشمل زيادة الرسوم على الصلب وتعليق محادثات التجارة وعقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة.

    وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن من الممكن توسعة نطاق العقوبات، بينما أشار جمهوريون في مجلس النواب إلى اعتزامهم طرح تشريع لفرض عقوبات.

    واستنكر أردوغان العقوبات ورفض دعوات دولية لوقف الهجوم الذي تقول تركيا إنه سيؤدي إلى إنشاء "منطقة آمنة" تمتد لعمق 32 كيلومترا في شمال شرق سوريا لضمان عودة ملايين اللاجئين السوريين وإخلاء المنطقة من المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

    وقال أردوغان إن تركيا ستنهي عمليتها حين تنسحب القوات الكردية من "المنطقة الآمنة"، مضيفا أنه "لا توجد قوة" قادرة على وقف عملية أنقرة إلى أن تحقق أهدافها.

    الموضوع:
    عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا (13)

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    الكلمات الدلالية:
    مايك بنس, أردوغان, عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا, تركيا
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