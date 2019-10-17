ميركل تعلن وقف تصدير أسلحة إلى تركيا بسبب عملياتها في سوريا

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قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن بلادها لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا، إضافة إلى مطالبتها بوقف العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا.

وأضافت ميركل، أن "العملية العسكرية التركية في سوريا ستؤدي إلى مأساة إنسانية وبنتائج جيوسياسية، كبيرة ولهذا ستتوقف ألمانيا عن تصدير الأسلحة لتركيا، وسنناقش حظر الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع اليوم"، وذلك حسب وكالة "رويترز". يتبع...