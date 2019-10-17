Widgets Magazine
تسجيل
16:10 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث

    يزرعن ويحرثن ويدعمن الاقتصاد... "ريفيات الأردن" سنوات من التهميش

    © AP Photo / Raad Adayleh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    رغم مشاركتهن في التنمية الاقتصادية، تعاني نساء الأردن الريفيات من أوضاع معيشية صعبة، وسط زيادة معدلات الفقر وقلة فرص العمل من جهة، ومن عمليات التهميش والتفرقة بينهن وبين نساء المدن.

    وبحسب الإحصائيات الوطنية لعام 2018، تبلغ نسبة السكان في ريف الأردن 10%، مقابل 90% في الحضر، إذ يبلغ عدد السكان حوالي 995.400 ألف نسمة، ويقدر عدد الإناث منهم بنحو 470.824 ألف نسمة، كما يبلغ متوسط حجم الأسرة الريفية 5.1 أفراد، مقابل 4.7 أفراد للأسرة الحضرية.

    احتجاجات الأردن
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    بعد إقراره من النواب... قانون الضمان الاجتماعي يشعل الأردن
    وقالت أردنيات لـ"سبوتنيك"، إن "النساء الريفيات في الأردن يزرعن ويحرثن ويتكبدن مشقة العمل الريفي، ورغم ذلك ما زلن يعانين من التهميش والفقر".

    المرأة الريفية بالأردن

    وفيما يتعلق بمؤشرات التمكين الاقتصادي للنساء الأردنيات (15 سنة فأكثر) واللاتي يقطن في المناطق الريفية لعام 2018، فقد بلغ معدل النشاط الاقتصادي 17%، وسجلت نسبة المشتغلات 11%، وترتفع معدلات البطالة لتبلغ نحو 31%.

    ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة لعام 2018، فيما يتعلق بالمستوى التعليمي، فإن نسبة الأمية بين الإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر، واللاتي يقطن في المناطق الريفية بلغت 13%، مقارنة بـ6% من النساء اللاتي يقطن في الحضر.

    أما في مجال التحكم بالمردود النقدي للسيدات اللاتي يتلقين مردودا نقديا مقابل عملهن، فقد أظهرت نتائج المسح أن 12% من السيدات اللاتي يقطن في المناطق الريفية، هن من يقررن كيفية استخدام المردود النقدي، مقارنة بـ15% من السيدات المقيمات في الحضر.

    وفيما يتعلّق بالمؤشرات الصحية للمرأة الريفية، فقد بيّنت نتائج المسح، أنّ نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة، ويقطن في المناطق الريفية، ولديهن أي نوع من أنواع التأمين الصحي بلغت 80%، كما بلغ معدل الإنجاب الكلي للنساء المقيمات في المناطق الريفية 3.1 أطفال لكل امرأة، مقارنة بـ2.7 طفل لكل امرأة في المناطق الحضرية.

    جهد كبير ودعم غائب

    صباح سهو فريج، نائبة بالبرلمان الأردني، قالت، إن "نسبة مشاركات السيدات الريفيات اللاتي تعشن في المناطق النائية والريفية بالوظائف، لا تزال ضعيفة جدًا".

    وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن:

    "المرأة الريفية في الأردن مهمشة، ومشاركتها في الوظائف والمواقع السياسية غائبة، لأسباب عدة أهمها طبيعة المجتمع، وبُعد المناطق الريفية عن العاصمة عمان".

    وتابعت: "دائمًا تسليط الأضواء يكون على النساء الموجودات في المركز، والعاصمة، والمدن المحيطة، أما البعيدات قليل جدًا وبحاجة إلى دعم وتنمية وتمكين".

    من ناحية الزراعة – والكلام لايزال على لسان النائبة- كل الجهد يقع على عاتق النساء، فهن من يزرعن ويحرثن، ويعملن بتلك الوظيفة منذ سنوات طويلة، لكن لابد من الاهتمام بالسيدات العاملات بالمجال الزراعي، من ناحية إشراكهم في الضمان الاجتماعي وإيجاد بيئة عمل مناسبة، ومساواتهن في الأجور.

    الأردن
    © AFP 2019 / Ramzi Haidar
    البطالة في الأردن... أزمة مستعصية تبحث عن حل
    ومضت قائلة: "الكثير من المشكلات تعاني منها السيدات الريفيات القانطات بالمناطق الريفية، منها عدم وجود تأمين صحي، بالإضافة إلى أن صاحب العمل لا يعترف بإصابتهن خلال العمل".

    تحديات صعبة

    من جانبها قالت الدكتورة نادية سعد الدين، الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية، إن "أوضاع المرأة الريفية في الأردن تأخذ منحىً أكثر سوءًا من حال نظيراتها بالمناطق الحضرية".

    وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن "هذه الأوضاع جاءت نظير التحديات المجتمعية الوازنة التي تعيق تقدمها في عملية التنمية المستدامة الشاملة، وتحد من قدرتها على تحسين ظروفها المعيشية ووصولها إلى الموارد الاقتصادية، أو حتى إدراكها لحقوقها المدنيّة والاجتماعية، مما أضعف منسّوب مشاركتها في الحياة العامة".

    وتابعت: "بالرغم من أن النساء في المناطق الريفية الأردنية، اللواتي يبلغ عددّهن زهاء 394 ألفًا وفق معطيات رسميّة حديثة، يشكلن جزءا معتبرًا من البنيّة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المملكة، ويحظيّن باعتراف متنامٍ نحو أهمية دورهنّ ومساهمتهنّ في العجلة التنموية للبلاد، إلا أن حقوقهن غير محققة بالقدر الكافي، فضلاً عن أن الظروف المحيطة بهنّ تجعلهنّ الأكثر حساسية للأحوال الاقتصادية غير المحمودة التي يعاني منها الأردن منذ فترة طويلة".

    فقر وعدم مساواة

    وأشارت إلى أن "المرأة الريفية تقوم بدور مهم في عملية الإنتاج والتصنيع الغذائي ضمن القطاع الزراعي، وبالتالي في بناء الاقتصاد الأردني، إلا أن تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي إلى نسبة 4%، في ظل ضعف الاهتمام به ووجود أزمة في مسألة التسويق الخارجي، قد أدى إلى بطء النمو الاقتصادي في المناطق الريفية، إن لم يكن ركوده، وهو الأمر الذي أثرّ سلبا على النساء الريفيات اللواتي يعانين من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مما يتطلب نوعاً من "التمكين التغذوي" المرتكز على التغذية الجيدة من أجل بقاء ورفاه النساء الريفيات وأطفالهن".

    احتجاجات الأردن
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    بعد عودة العلاقات... هل تنقذ المبادرة القطرية شباب الأردن من البطالة
    ومضت قائلة: "تعدّ النساء الريفيات الأكثر ضرراً بصورة جائرّة من الفقر وعدم المساواة، أمام المنظومة القيمية الضيقة تجاه التفرقة بين الذكور والإناث، ونظير الخلل التنمويّ الجغرافي المناطقيّ، بين الريف والمدينة، عدا تأثرّهن بآثار التغير البيئي والمناخي، بالرغم من أن المزارعات يشاركن في الزراعة المستدامة ويمارسن أساليب زراعية متأقلمة مع تغير المناخ لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية، إلا أن عمالة المرأة الريفية في الزراعة لا تزال كبيرة، وسط تحول النساء إلى العمل في قطاعي التصنيع والخدمات، فيما توجد غالبية الوظائف التي تشغلها النساء في الريف في الاقتصاد غير المنظم".

    أمية متفشية ووعي غائب بالحقوق

    وتمتد التحديات الماثلة أمام المرأة الريفية إلى التعليم – والكلام لايزال على لسان سعد الدين- الذي يشكل معولًا نافذًا لتحقيق النهضّة الموليّة، حيث ترتفع نسبة الأمية بين صفوفها إلى حوالي 16%، وهي ضعف معدلها بين النساء الحضّريات، فضلًا عن مسألة تدني ملكيتها للعقارات والأراضي، مما يترك أثرّه السلبيّ على حياتها واستقلاليتها المادية.

    وأكملت:

    "يزداد الأمر سوءًا عندما يتعلق بحقوقها المهضومة في الميراث، حيث يتم غالبًا، الضغط عليها لجهة إجبارها للتنازل عن نصيبها منه لصالح الذكور من أفراد العائلة، في ظل غياب التدابير القانونية الكفيلة بحماية المرأة من تلك الضغوط، بينما قد لا تدرك المرأة الريفية حقها في رفض التنازل عن ميراثها، أو قد لا تعرف سبل الدفاع عن هذا الحق في المحكمة، أمام عدم الوعي الكافي بحقوقها المدنية والاجتماعية".

    وبشأن مساعي التمكين أضافت أن "تمكين النساء الريفيات يعدّ أولوية لإبراز أدوارهن ولحمايتهن من الفقر والجوع والتمييز والتهميش، ما يتطلب المزيد من البرامج التي تسهم في تحقيق مستوى أفضل من مستويات التمكين الاقتصادي لهنّ، مع التركيز على التدريب وبناء الكفاءة ومنح القروض للمرأة، فيما يبرز أيضًا دور منظمات المجتمع المدني والتعاونيات الخاصة بالنساء الريفيات في تحقيق تقدمهنّ وتحسين ظروفهنّ المجتمعيّة".

    جهود التنمية

    بدورها قالت فدوى صالح رئيسة جمعية سيدات قصر الخيرية لتنمية المرأة الريفية بالأردن، إن "المرأة الريفية بالأردن تعاني من عدة مشكلات، ولا تتمتع بكل مميزات المرأة في المدينة، ففي الجنوب ما زالت هناك بعض العادات والتقاليد، وثقافة العيب، والتي تحد كثيرًا من حرية المرأة".

    وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن "جمعيتها والكثير من الجمعيات تم تدشينها لتثقيف وتعليم المرأة الريفية، وهي بجهود شخصية، لكنها تدخل تحت مظلة التنمية لتعزيز دور المرأة الريفية".

    رئيس هجرة نصيب: نحو 22 ألف سوري عادوا من مخيمات الأردن حتى الآن
    © Sputnik . Firas al-Ahmad
    مسؤول برلماني: انفتاح الأردن على سوريا وإيران يخفف الصعوبات الاقتصادية
    وأكدت أن "هذه الجمعيات تعقد الكثير من الندوات وورش العمل التثقيفية والتعليمية، خصوصا لتعليم الحرف المنزلية للمساهمة في زيادة دخل المرأة الريفية والتي تتحمل أعباءً كثيرة".

    إنتاج ريفي

    وقال بيان لجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إنّ "النساء الريفيات يعانين من الفقر على الرغم من عمل العديد منهن في الأعمال الزراعية، ويقدمن إسهامات كبيرة في الإنتاج الزراعي، وإتاحة الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد الغذائية".

    وتشير "تضامن" إلى أن "الإناث الأردنيات وغير الأردنيات يشكلن ما نسبته 18.2% من العاملين في مجال الإنتاج النباتي وبعدد 8455 امرأة، فيما شكلت الإناث ما نسبته 23% من العاملين في مجال الإنتاج الحيواني وبعدد 13280 امرأة".

    وأوضحت أن:

    "عدد الأردنيات العاملات في مجال الإنتاج الحيواني، وصل إلى 13280 امرأة وهو ما يشكل 100% من مجموع العاملات، وقد توزعن على أربعة أنواع من العمل، إذ تعمل 10 نساء في عمل دائم، ولا تعمل أي امرأة في مجال العمل الموسمي، و260 امرأة في أعمال عرضية، في حين تعمل الغالبية منهن وعددهن 13010 نساء في أعمال تملكها أسرهن".

    وتضيف "تضامن" أن "عدد الأردنيات العاملات في مجال الإنتاج النباتي بلغ 3369 امرأة، وبنسبة وصلت إلى 39.8% من مجموع العاملات، وكان منهن 12 امرأة يعملن بعمل دائم، و67 امرأة في الأعمال الموسمية، و3290 امرأة بعمل عرضي؛ منهن 34 فتاة أعمارهن ما بين 12-16 عامًا".

    انظر أيضا:

    الأردن ينفي موافقته على تمديد تأجير منطقتي "الباقورة والغمر" لإسرائيل
    بعد 10 أيام على اختفائه في إسطنبول..العثور على المواطن الأردني المفقود
    النواب الأردني يبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون الثنائي
    في ظل استمرار الحرائق...لبنان يستعين بالطوافات القبرصية واليونانية والأردنية لإخمادها
    صحيفة إسرائيلية: علاقة الملك الأردني ونتنياهو في أسوأ حالاتها
    الكلمات الدلالية:
    الريف, المرأة, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مركبات استطلاع قتالية روسية مطورة طراز بي إر دي إم في إقليم زا بايكاليه، روسيا
    المدرعة الروسية الأكثر حداثة ورعبا
    أمريكا تخفي آثارها بعد الانسحاب من سوريا
    أمريكا تخفي آثارها بعد الانسحاب من سوريا
    إنفوجرافيك - 20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك