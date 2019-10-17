مسؤول يؤكد التوصل لاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في اليمن

أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرا إلى وجود بعض الملاحظات التي تحتاج إلى توضيح.

وقال عبد الحفيظ في حديثه ضمن برنامج "عالم سبوتنيك" ، إن "هناك بالفعل اتفاقا تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وهناك مسودة جاهزة لهذا الاتفاق إلا أن هناك بعض الملاحظات التي تحتاج لتوضيح أكثر وبالتالي تم تأجيل التوقيع الذي كان من المفترض أن يتم اليوم".

وأضاف أن "النقاط الخلافية طفيفة بين الجانبين لأنه تم التوصل لاتفاق حول الموضوعات الرئيسة مثل أسلوب الشراكة في الحكومة اليمنية والجهات التي ستشارك شرعية الرئيس هادي الاتفاق على أن الوحدة هي الأساس وأي تفاصيل تؤجل إلى ما بعد الحرب والعمل بشكل كامل لدى كل الفصائل المؤيدة للشرعية من أجل الحفاظ علي سيادة الوطن أولا".

وأشار إلى أن "هناك اتفاقا أيضا على أن تحل المملكة العربية السعودية في الكثير من المناطق التي كانت بها قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة".

واعتبر وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن "الضمانة الرئيسية في هذا الاتفاق هي إقرار الجميع سواء في الحكومة الشرعية أو في المجلس الانتقالي أن المملكة العربية السعودية تعتبر مرجعية هذا الاتفاق".