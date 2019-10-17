مسؤول يؤكد التوصل لاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في اليمن

وأضاف أن "النقاط الخلافية طفيفة بين الجانبين لأنه تم التوصل لاتفاق حول الموضوعات الرئيسة مثل أسلوب الشراكة في الحكومة اليمنية والجهات التي ستشارك شرعية الرئيس هادي الاتفاق على أن الوحدة هي الأساس وأي تفاصيل تؤجل إلى ما بعد الحرب والعمل بشكل كامل لدى كل الفصائل المؤيدة للشرعية من أجل الحفاظ علي سيادة الوطن أولا".
وأشار إلى أن "هناك اتفاقا أيضا على أن تحل المملكة العربية السعودية في الكثير من المناطق التي كانت بها قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة".
واعتبر وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن "الضمانة الرئيسية في هذا الاتفاق هي إقرار الجميع سواء في الحكومة الشرعية أو في المجلس الانتقالي أن المملكة العربية السعودية تعتبر مرجعية هذا الاتفاق".
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