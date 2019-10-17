رسالة غامضة من نانسي عجرم تثير ضجة... وإعلامية شهيرة ترد

أثارت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رسالة غامضة أثارت حيرة وتساؤلات معجبيها.

وغردت عجرم عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "ابن الناس مش غني، ابن الناس متربي" دون أن توضح إن كان المقصود بها شخص محدد.

إبن الناس مش غني

إبن الناس متربي — Nancy Ajram (@NancyAjram) October 16, 2019

وكان من أبرز المعلقين على رسالة نانسي عجرم الغامضة، الإعلامية اللبنانية الشهيرة، بولا يعقوبيان، التي عبرت عن إعجابها بحديث الفنانة اللبنانية، وأضافت أنها أحسنت القول.

​من ناحية أخرى، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن نفاذ تذاكر حفل نانسي عجرم الغنائي، الذي ستحييه غدا الجمعة، مع المطرب المصري، تامر حسني، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وكانت نانسي عجرم، ظهرت في مقطع فيديو جديد، ينشر ما وصفته بـ"لحظات خاصة جدا" من داخل منزلها.

ونشرت نانسي عجرم مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستغرام"، والذي يتضمن صورا لحفل أقامته في منزلها.

وأظهرت الصور إقامة نانسي عجرم حفلا لابنتها الصغيرة، ليا، بمناسبة ظهور أول سن لها من أسنانها في الفك السفلي.

وظهر في الصور ما جهزته نانسي عجرم لابنتها من حلوى وزينة على شكل أسنان بشكل طريف.

وأثار نشر نانسي عجرم تلك الصور حالة من الجدل، في مواقع التواصل، بسبب ما فعلته الفنانة اللبنانية.

أشاد عدد من مستخدمي مواقع التواصل بما فعلته بأنه يظهر أنها لا تتمتع بكثير من عقد الشهرة، التي تصيب الكثير من الفنانين الذين يخفون أبنائهم عن أعين الإعلام والصحافة وجمهورهم.

في حين تحدث البعض الآخر أن نانسي عجرم تبالغ في كشف تفاصيل حياتها الخاصة للجمهور، وأن تلك تفاصيل دقيقة ينبغي أن تحظى فيها بخصوصية.