تبادل التصريحات الحادة بين سفيري السعودية وقطر في لندن

تبادل سفيرا قطر والسعودية في بريطانيا التصريحات الحادة، وذلك بعدما أدلى سفير السعودية خالد بن بندر بتصريحات حول حصار قطر ومستقبل علاقات دول الخليج في كلمة ألقاها في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية والأمنية.

من جانبه رد سفير قطر في بريطانيا، يوسف الخاطر، على تصريحات نظيره السعودي، معبرا عن "تفاجئه" بهذه التعليقات التي وصفها بـ"المضللة".

١- فوجئت بتعليقات السفير السعودي المضللة حول حصار #قطر ومستقبل علاقات دول الخليج خلال مشاركته الأخيرة التي ألقاها في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية والأمنية @RUSI_org في لندن. — Yousef Al-Khater (@Amb_AlKhater) October 18, 2019

وأوضح الخاطر في سلسلة تغريدات: "إن محاولات المملكة العربية السعودية الرامية لتقويض سيادتنا وإجبارنا على اتباع سياستها هي محاولات مرفوضة. نحترم المملكة العربية السعودية كدولة مستقلة ذات سيادة تفي بالتزاماتها الدولية والأمر ذاته ينطبق على دولة قطر".

وأضاف: "صرح السفير السعودي أن "السعوديون قطريون والقطريون سعوديون" غير أن السعودية هي التي فرضت هذه الأزمة على الشعبين وأخضعتهم لإجراءات عقابية. فإذا كانوا يعتقدون أننا شعب واحد كان يجدر بهم السعي لحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية".

وأردف السفير القطري قائلا: "على الرغم من تأثيراته فإن دولة قطر خرجت أقوى مما كانت عليه قبل الحصار. سنواصل دعواتنا إلى إجراء حوار لإنهاء النزاع لما فيه مصلحة الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك فإن سيادتنا غير قابلة للمساس وهي خط أحمر".