أردوغان: أبحث مع الرئيس بوتين تواجد القوات السورية في منطقة عملياتنا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تواجد قوات الحكومة السورية، في شمال سوريا، خلال لقاء مقرر عقده بينهما الثلاثاء المقبل، مؤكدا أن تركيا ستنفذ "خطتها" في حال عدم التوصل لاتفاق.

وقال أردوغان في كلمة اليوم السبت من ولاية قيصري التركية "تواجد قوات النظام السوري التي تحميهم روسيا في منطقة عمليتنا، سأبحث هذا الموضوع مع بوتين يوم الثلاثاء المقبل، وفي حال لم نتوصل إلى تفاهم فسنطبق خططنا"، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أردوغان "في حال لم تنفذ الاتفاقية حول المنطقة الأمنة فسنواصل عمليتنا من وسنستمر في سحق الإرهابيينن"، مؤكدا أنه "في حال عدم الوفاء بالتعهدات المقدمة لبلادنا، لن ننتظر كما في السابق، وسنواصل العملية بمجرد انتهاء المهلة التي حددناها"

ومضى قائلا:"إذا لم ينجح الاتفاق مع الأمريكيين سنواصل من حيث توقفنا عند انتهاء الـ120 ساعة ونستمر في سحق رؤوس الإرهابيين".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "تركيا تعرضت مع الأسف لشتى أنواع التصرفات البشعة خلال 9 أيام الأخيرة وقد اكتشفنا حقيقة الأطراف بسبب سقوط الأقنعة التي كانت على الوجوه".

وأطلقت تركيا، يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" ، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.