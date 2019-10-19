"أنصار الله" تعلن الإفراج عن 30 معتقلاً حاولوا الالتحاق بصفوف الجيش اليمني

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، إطلاق سراح 30 شخصًا جرى اعتقالهم، حينما كانوا متوجهين للالتحاق بوحدات الجيش اليمني في محافظة إب جنوب غربي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثييين، عن مدير أمن محافظة إب العميد محمد عبدالله الحمزي قوله إن "الإفراج عن المغرر بهم، يأتي تنفيذا لقرار العفو العام".

وأعرب العميد الحمزي عن "أمله في عودة المفرج عنهم إلى ذويهم، ومساندة الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الأرض والعرض"، داعيًا "من تبقى من المغرر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى جادة الصواب والالتحاق بالصف الوطني".

ووفقاً لوكالة "سبأ"، عبر المفرج عنهم عن "امتنانهم للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى"، مؤكدين "الوقوف إلى جانب الوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله".

كانت "أنصار الله" أعلنت في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الإفراج عن 92 معتقلاً في محافظتي البيضاء.

وأصدرت الجماعة، في 21 كانون الأول/ديسمبر 2017، قرارا بالعفو العام عن كل من قاتل ضدها، باستثناء من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها، أو تورط في التخطيط أو التخابر من أجلها مع التحالف.