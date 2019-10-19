تلفزيون: وفد إسرائيلي يتوجه إلى البحرين للمشاركة في مؤتمر أمني

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن وفدا إسرائيليا، سيتوجه الأحد إلى البحرين؛ للمشاركة في مؤتمر أمن الملاحة في الخليج.

وأكد دبلوماسيون غربيون أن المؤتمر الأمني سيعقد على مدار اليومين المقبلين وسيعمل على اتخاذ تدابير لحماية الحرية البحرية في المنطقة من "التهديدات الإيرانية". وسيناقش المؤتمر الأمني منع تهريب الأسلحة المتقدمة وحماية الطيران المدني، حسبما ذكرته القناة الإسرائلية"13".

وأضافت القناة أن مؤتمر البحرين سيكون بمثابة امتداد، واستمرار لمؤتمر عقد ضد إيران في مدينة وارسو في فبراير/شباط الماضي، وحضره ممثلون من عشرات الدول بما فيها (إسرائيل) ودول خليجية.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن مؤتمر البحرين الذي سيعقد الأحد والإثنين، سيتناول حماية حرية الملاحة في الخليج من التهديدات الإيرانية على حد تعبيرة، ومنع تهريب أسلحة.

هذا واستضافت بولندا مؤتمر وارسو بشأن إيران والشرق الأوسط، يومي 13 و14 فبراير/شباط الماضي، بمشاركة مسؤولين من عشرات الدول، وخاصة وزراء خارجية دول الشرق الأوسط.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين و(إسرائيل)، أعلنوا انضمامهم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.