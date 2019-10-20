Widgets Magazine
تسجيل
12:17 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    سعد الحريري

    حكومة الحريري تهتز على وقع غضب الشارع اللبناني

    © REUTERS / AZIZ TAHER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    مع انقضاء النصف الأول من مهلة الساعات الاثنتين والسبعين التي حددها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري للقوى السياسية للاتفاق على خطة للإصلاح الاقتصادي، يزداد المشهد في لبنان تعقيداً، في ظل استمرار التحركات الاحتجاجية على السياسات الاقتصادية، وتعرّض الحكومة لأولى الاهتزازات من داخلها، بعد استقالة أربعة من وزرائها.

    وبات آلاف المتظاهرين ليلهم في شوارع بيروت وباقي المناطق اللبنانية، بعدما احتشد مئات الآلاف في الساحات والشوارع على امتداد البلاد، في أضخم تحرّك شعبي على خلفية تردّي الأوضاع الاقتصادية.

    وفي وسط بيروت، بؤرة الاحتجاجات، تواصل تدفق المتظاهرين إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء، المجاورتين لمقري البرلمان والحكومة، طوال الليل، فيما قرر عدد من منهم المبيت في الشارع، استعداداً لليوم الرابع، الذي يتوقع أن يشهد مشاركة كبيرة من مختلف فئات الشعب اللبناني.

    ولم يرفع المتظاهرون سوى الأعلام اللبنانية في حراكهم الذي يقولون إنه "خارج أجندة الأحزاب"، بجانب الشعارات المنددة بالسياسات الاقتصادية والفساد المستشري في الدولة.

    ويبدو واضحاً أن الحراك الشعبي في لبنان قد تجاوز كل الأحزاب والقوى السياسية، وهو ما أمكن رصده من التنوّع الذي يميّزه لناحية الانتماءات السياسية والاجتماعية والطائفية للمتظاهرين، الذين يصرّون على أن احتجاجهم موجّه ضد "الطبقة السياسية" بأكملها.

    وقالت لِيا (25 عاماً) لـ"سبوتنيك": "نحن هنا لأننا فقدنا الثقة بالجميع، فالأحزاب وزعماء الطوائف تخلوا عن الشعب، وفقدوا الحد الأدنى من رصيدهم لدينا"، مضيفة "ما نراه اليوم هو صحوة شعبية هائلة بعد سنوات من التخدير تحت عناوين مختلفة بينها حقوق الطائفة ودور الزعيم".

    احتحاجات وسط بيروت، لبنان 18 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    إغلاق جميع البنوك اللبنانية غدا الاثنين بسبب الاحتجاجات
    وتابعت هذه الشابة، التي تعمل في شركة خاصة "نحن نريد أن ترحل هذه الحكومة بكل من فيها، وأن يتولى أمر البلاد أشخاص بعيدين عن الفساد، وقادرين على أن يحاسبوا الفاسدين الذي حكمونا طوال السنوات الماضية، واستعادة أملاكنا المنهوبة".

    أما حسين (43 عاماً، سائق سيارة أجرة)، الذي جاء إلى وسط بيروت مع زوجته وولديه اللذين عصبا جبينهما بالعلم اللبناني، فقال لـ"سبوتنيك" إن "على كل اللبنانيين أن ينزلوا إلى الشارع لرفع الصوت أكثر فأكثر"، مضيفاً "لسنوات عديدة كنت قادراً على تأمين الحد الأدنى من المتطلبات الحياتية لعائلتي، وكنا نعيش طالبي السَتر، ولكنّ فجور أهل السلطة جعلني مضطراً للاستدانة لتأمين طعام أولادي".

    وتابع "هذه فرصتنا الأخيرة، فإما أن تتغيّر الحال، وإما فليحرق الشعب كله نفسه كما فعل البوعزيزي"، في إشارة إلى محمد البوعزيزي، بائع الخضر التونسي الذي أضرم النار في نفسه، مشعلاً شرارة الثورة ضد نظام زين العابدين بن علي، محذراً في الوقت ذاته من "خطورة ما يجري فوق (المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة)، فأنا اشتم رائحة مؤامرة جديدة على الشعب من قبل هؤلاء الذين مصّوا دمنا وتقاسموه، ولا استثني أحداً منهم".

    يصعب في وسط بيروت تمييز الانتماءات السياسية للمتظاهرين، حيث يختلط اليساري باليميني، والمسلم بالمسيحي، حتى في الشعارات التي يرفعونها، والتي يندرج كلها في إطار الهم الاقتصادي-الاجتماعي المشترك.

    ومع ذلك، يمكن رسم خريطة معينة لطبيعة الشرائح الاجتماعية المشاركة، بين اليساريين والناشطين المنضوين في مجموعات المجتمع المدني، وبين ساكني المناطق الأكثر فقراً في بيروت كأحياء خندق الغميق وحي اللجى والضاحية الجنوبية، وبين المنتمين إلى الطبقة الوسطى وما دونها، علماً بأن هذه الفئة هي الأكثر مشاركة في التحركات.

    يقول الياس (30 عاماً، مندوب مبعيات) لـ"سبوتنيك" إن "ما يجري اليوم هو ثورة حقيقية. هذه المرة الأولى التي أشارك فيها في أيّة تظاهرة باستثناء تظاهرة أزمة النفايات" عام 2015.

    ويضيف "أهم ما في هذه الثورة أنها أظهرت الانقسام الحقيقي في لبنان، فهو ليس بين طائفة وأخرى، أو حزب وآخر، بل هو انقسام بين الشعب والطبقة السياسية".

    ومع ذلك، لا يخفي الياس خشيته من احتمال أن تنجح القوى السياسية في إفشال الحراك الشعبي في حال اتفقت في ما بينها، قائلاً "الله يستر، ولكن أيا يكن الأمر فما حدث يعني أن لا عودة إلى الوراء".

    وتبدو مخاوف الياس في محلّها، بالنظر إلى تجارب سابقة، أدت فيها التفاهمات بين القوى الشريكة في الحكم إلى إجهاض الحراكات الشعبية أو استنزافها".

    ومع ذلك، فإنّ الوضع يبدو مختلفاً هذه المرة، لا سيما مع بدء تفكك الحكومة اللبنانية، التي يرأسها سعد الحريري بعد مفاوضات شاقة حول تمثيل الكتل البرلمانية، خصوصاً بعد إعلان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع استقالة وزرائه الأربعة.

    رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري، 7 أكتوبر 2019
    © REUTERS / SATISH KUMAR
    صحيفة: الحريري أمام كل الاحتمالات والاستقالة واردة
    وتتألف الحكومة الحالية من 30 وزيراً موزعين على النحو التالي: "التيار الوطني الحر" (5 وزراء)، "تيار المستقبل" (5 وزراء)، حركة "أمل" (3 وزراء)، "حزب الله" (3 وزراء)، حزب "القوات اللبنانية" ( 4 وزراء)، الحزب التقدمي الاشتراكي (وزيران)، حزب "الطاشناق" (وزير)، تيار العزم ( وزير)، تيار المردة (وزير)، بجانب خمسة وزراء من حصة رئيس الجمهورية.

    ومع أن الحكومة في لبنان لا تسقط إلا باستقالة رئيسها أو أكثر من ثلث أعضائها، إلا أن احتمالات سقوطها تبقى قائمة في حال استمرت الأزمة القائمة في البلاد.

    ووفق المادة 69 من الدستور، فإنه في حالة استقالة عدد من الوزراء،  يمكن لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الاجتماع وتعيين بدلاء مكانهم، مع الحفاظ على التوزيع الطائفي للحقائب.

    وقال جعجع في مؤتمر صحافي في ساعة متأخرة من ليل أمس إن "هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول ومن هذا المنطلق قرر التكتل من وزراء القوات التقدم بإستقالة الحكومة"، مضيفاً أنه "عند مناقشة موازنة 2020 طالبنا بسلة إصلاحات فورية لكننا لم نلمس الجدية المطلوبة".

    وفي وقت يستمر الغليان في الشارع، تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع مرتقب لمجلس الوزراء لمناقشة الورقة الاقتصادية التي أعدّها سعد الحريري، والتي طلب من القوى السياسية القبول بها "قبل أن يكون هناك كلام آخر" بعد انتهاء مهلة الساعات الاثنتين والسبعين التي حددها في خطابه مساء الجمعة.

    ووفق ما تسرّب من مصادر حكومية، فإنّ الورقة الاقتصادية تتضمن إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.

    وتقول المصادر إن الخطة المقترحة تتضمن "تصفير العجز" في الموازنة من خلال مساهمة القطاع المصرفي في تمويل كلفة الدين العام، وزيادة الضريبة على أرباح المصارف، بجانب خصخصة بعض القطاعات العامة كالهاتف الخلوي، وتطبيق خطة الكهرباء.

    يأتي ذلك، في وقت لم تتضح التأثيرات الفعلية للأزمة القائمة على سعر صرف الليرة اللبنانية، مع الإعلان عن إقفال المصارف ليوم اضافي غداً.

    وقال مصدر مصرفي لـ"سبوتنيك" إن هذا الإجراء طبيعي بالنظر إلى الخشية من الانعكاسات السلبية في التعاملات المالية، وخشية تهافت المودعين على سحب ودائعهم، علاوة على أن وقف التعاملات في سوق القطع هو إجراء ضروري لمنع أّيّ انهيار كبير في سعر صرف الليرة اللبنانية.

    وكان سعر الدولار سجّل خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً كبيراً في السوق السوداء، من 1510 ليرات (السعر الرسمي) إلى ما بين 1600 و1800 ليرة عند بعض الصيارفة.

    الكلمات الدلالية:
    لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زعيم كوريا الشمالية يركب حصانا أبيضا ويصعد جبل بايكتو المغطى بالثلوج والذي يعتبر من الأماكن المقدسة في شبه الجزيرة الكورية، 16 أكتوبر 2019
    بوتين يزور السعودية والإمارات ودخول الجيش السوري إلى منبج...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمريكا وإيطاليا تربطهما علاقات عريقة منذ عهد روما القديمة
    أمريكا بنت علاقات حتى مع الديناصورات
    إنفوجرافيك - 20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك