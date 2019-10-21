لبنان... الحكومة تجتمع في قصر الرئاسة وسط احتجاجات شعبية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، بأن الحكومة اللبنانية ستجتمع اليوم في قصر بعبدا الرئاسي في ظل احتجاجات تجتاح أنحاء البلاد.

وأوضحت الوكالة اللبنانية أن الاجتماع الحكومي في قصر الرئاسة سيبدأ في تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين.

وكان مسؤولون قد أبلغوا "رويترز"، أمس، أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة إصلاحات بهدف تهدئة الأزمة التي دفعت بمئات الآلاف للاحتجاج بالشوارع على مدى أربعة أيام.

في سياق متصل، تظاهر، أمس الأحد، أكثر من ثلاثة آلاف لبناني وسط باريس، دعما لتظاهرات تتواصل في مختلف المدن اللبنانية منذ أربعة أيام تطالب باستقالة الحكومة وبتحسين الأوضاع الاقتصادية والأحوال المعيشية.

وحمل المتظاهرون الذين احتشدوا في ساحة تروكاديرو بالقرب من برج إيفل وسط العاصمة الفرنسية، الأعلام اللبنانية ولافتات خطوا عليها شعارات ضد الفساد وضد الحكومة والوزراء اللبنانيين.

ونظم أفراد من الجالية اللبنانية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، أمس الأحد، وقفة تضامنية مع كل اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات العامة في كافة المناطق اللبنانية .

وقامت الجالية اللبنانية كغيرها من الجاليات اللبنانية في الدول الأوروبية بالوقوف تضامنا مع التحركات المطلبية التي ينظمها اللبنانيون في مختلف المناطق اللبنانية موحدين بالعلم اللبناني.

ويشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.