خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأمريكي يناقشان المخاوف الإقليمية

التقى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، يوم الإثنين، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال زيارته للرياض .

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الإستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين.

كما تم بحث واستعراض التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، وفقا لواس.

وسيطرت الملفات الأمنية على جلسة الجانبين حيث بحث الطرفان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات.

نائب وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الأمريكي ويستعرض معه العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الاستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين#الإخبارية pic.twitter.com/EC2aekrmns — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 21, 2019

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، في وقت سابق من يوم الإثنين، لعقد لقاءات مع قادة سعوديين، لمناقشة المخاوف الإقليمية المشتركة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون ريبيكا ريباريك لوكالة "سبوتنبك"، إن "وزير الدفاع مارك إسبر وصل إلى الرياض اليوم، لعقد لقاءات القيادات السعودية والأمريكية، لمناقشة المخاوف الإقليمية المشتركة".

هذا ونشرت الولايات المتحدة قوات عسكرية في المملكة العربية السعودية لتعزيز دفاعات المملكة بعد هجمات الشهر الماضي على منشآتها النفطية.

كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، يوم الجمعة الماضي، أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط يوم أمس السبت، للوقوف على آخر تطورات العمليات في المنطقة، ومن ثم سيتوجه إلى اجتماع "الناتو" الوزاري في بروكسل، حيث يلتقي مع نظيره التركي.