الرياض تعلن إجلاء 532 مواطنا سعوديا من هذه الدولة العربية

أعلن رئيس قسم شؤون السعوديين في السفارة السعودية في لبنان سعود بن مضحي العنزي، أن عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من لبنان بلغ 532 مواطنا حتى يوم أمس الاثنين، بالإضافة إلى عدد من الطلاب.