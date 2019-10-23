انسحاب عسكريين أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين من سوريا إلى العراق

حلق ما لا يقل عن 40 جنديا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يوم أمس الثلاثاء على متن طائرة نقل عسكرية من سوريا إلى العراق، حسبما أفادت وكالة "سانا".

ووفقا للوكالة، فقد أقلعت الطائرة التي على متنها جنود وضباط كانوا يقاتلون كجزء في التحالف الغربي القاعدة الجوية رحيبة بريف المالكية في محافظة الحسكة. وفي وقت سابق انسحب حوالي 30 عسكري أمريكي وفرنسي من المنطقة المجاورة خربة عدنان على مروحية إلى العراق.

كما تم سحب العشرات من وحدات المركبات المدرعة الأمريكية يوم الثلاثاء من ضواحي مدينة القامشلي (680 كم من دمشق) وسار الرتل باتجاه الحدود مع العراق.

وكان قد أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير في 13 أكتوبر / تشرين الأول أن الولايات المتحدة بدأت في سحب حوالي 1000 جندي أمريكي من شمال سوريا. في 16 أكتوبر / تشرين الأول ، قامت قوات التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة بالقضاء التام على قاعدة عسكرية تقع في مدينة كوباني (عين العرب) على بعد 150 كم من حلب، وكانت قد غادرت في وقت سابق معسكرها في منبج. كما غادرت قوات التحالف مدينتي الرقة والطبقة على الفرات، ودخلت القوات السورية إلى هناك.