دبي تستضيف مجددا مسابقة أقوى رجل في العالم

ستقام النسخة الثانية لبطولة أقوى رجل في العالم "ألتيميت سترونغ مان" في مدينة دبي، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وسط أجواء حماسية واحتفالية بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى في العام الماضي.

إذ يقيم القائمون على تنظيم مسابقة "أقوى رجل في العالم" مسابقة رفع أثقل وزن في العالم يوم 24 أكتوبر في برج بلازا، حيث ستتيح هذه المسابقة فرصة للرياضيين الأبطال لتسجيل رقم قياسي عالمي في محاولة منهم لكسر الرقم القياسي الحالي الذي يبلغ 500 كغ والمسجل باسم الرياضي البريطاني الشهير إيدي هولز.

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) 23 октября 2019 г.

وصرح سعيد حارب الأمين العام لـمجلس دبي الرياضي: "ستنطلق بطولة أقوى رجل في العالم "ألتيميت سترونغ مان" في نسختها الثانية بمشاركة أقوى 20 رجل في العالم".

وأضاف: "نحن نعيش في دولة التحديات، وخاصتا في المجال الرياضي كتحدي دبي للياقة وأيضا تحدي أقوى رجل في العالم البطولة التي سيشارك بها أقوى 20 رجل في العالم".

كما ستتاح الفرصة أمام الحضور للاستمتاع بأشهى المأكولات التي تقدمها حافلات الطعام المنتشرة حول المكان ومشاهدة عروض القوة الخارقة التي يقدمها أبرز الرياضيين والاحتفال بفعاليات مسابقة "أقوى رجل في العالم" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وستشكل مسابقة رفع أثقل وزن المرحلة الأولى لانطلاق فعاليات بطولة "أقوى رجل في العالم" المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر في مضمار ميدان، وستجمع هذه الفعالية العائلية بين الرياضة والترفيه ليستمتع الحضور بيوم حافل بالتجارب الحماسية والمشوقة والأنشطة المميزة.